Hent en vinterferiepose fra børnebiblioteket

Få feriesjov to-go i stedet for på biblioteket

I år bliver vinterferien lidt anderledes end den plejer, og derfor har børnebibliotekarerne på Hillerød Bibliotekerne fundet på en ny måde at lave vinterferieaktiviteter til alle børnene i Hillerød Kommune.

"Med vores vinterferieposer, kan du nemlig trække de sjoveste aktiviteter op af posen, så jeres ferie bliver fyldt med gode oplevelser. Temaet for vores vinterferie er vinterens dyr, og i posen vil du derfor kunne finde sjove aktiviteter med vinterens dyr," siger børnebibliotekar Sofie Funder Allermann i en pressemeddelelse fra Hillerød Bibliotekerne.

Hente på bibliotek

Vinterferieposen kan afhentes på Hillerød og Skævinge Bibliotek. Man skal blot ringe på ringeklokken og bede om en pose. Der er én pose til hvert barn, og de bliver uddelt efter først-til-mølle princippet. Har man ikke mulighed for at hente posen på biblioteket, er det muligt at printe alle aktiviteterne og inspirationen direkte fra bibliotekets hjemmeside. I vinteferieposen finder man blandt andet: