Henrik W. Høst flyttede til Lykkesholm for at få fred og ro efter en voldsom trafikulykke, der gjorde ham hjerneskadet og delvis lam. I dag har han genvundet sin førlighed, men har stadig problemer med korttidshukommelse. Foto: Thomas Olsen

Henrik blev lam: Nu skal han til EM i vægtløftning

For omkring 20 år siden blev Henrik W. Høst kørt ned på motorcykel. Han blev lam og fik at vide, at han aldrig ville gå igen. Men nu har han netop kvalificeret sig til EM i vægtløftning.

- Jeg blev lam i den side af kroppen, og jeg fik en hjerneskade. Jeg var på motorcykeltur i Gribskov, da et ægtepar havde holdt for et kryds, og manden havde set sig for og konstateret, at der ikke kom nogen kørende fra nogen af siderne. Men så spurgte konen ham om noget, og han gav sig til at svare, inden han kørte ud, og i mellemtiden kom jeg kørende, fortæller Henrik W. Høst om ulykken.

Henrik W. Høst husker ikke selv ulykken. Hans hukommelse fra omkring en uge før ulykken til flere måneder senere er fuldkommen blank. Men han husker, at han fik at vide af lægerne, at han aldrig ville kunne komme til at gå igen.

