Henning og Inge har holdt sammen i 60 år

95-årige Henning og 84-årige Inge mødtes i 1960, hvor de begge var skolelærere på to forskellige skoler i Gentofte Kommune.

Henning havde etableret et kor på sin skole, og Inge havde etableret et orkester på sin skole. De mødtes første gang under planlægningen af en større skolekoncert, hvor deres kor og orkester skulle deltage, og de blev gift året efter - i 1961.