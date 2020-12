Hemmelig aftale om fyring

Det står hen i det uvisse, om Søren Støvring, der blev fyret fra sin stilling som administrerende direktør i Hillerød Forsyning for en måneds tid siden, får et gyldent håndtryk med sig. Den fyrede direktør ønsker ikke sin fratrædelsesaftale med Hillerød Forsyning offentliggjort. Ud fra sin ansættelseskontrakt samt en tre år gammel tillægskontrakt er Søren Støvring dog sikret løn i sin opsigelsesperiode på 12 måneder plus en måneds løn per års anciennitet i fratrædelsesgodtgørelse. Det sikrer ham fire-fem måneders løn alt efter, hvor længe fratrædelsen løber. Direktøren tjener i år 124.000 kroner om måneden.

