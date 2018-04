Helt unge asylansøgere i retten for tricktyveri

Tre unge marrokanske asylansøgere på 14, 15 og 15 år blev søndag morgen anholdt efter et tricktyveri på Nordre Jernbanevej i Hillerød. De to 15-årige bliver fremstillet ved Retten i Lyngby søndag eftermiddag klokken 14.00, oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, Christian Kobbernagel til Frederiksborg Amts Avis.

Lidt før klokken 07.00 søndag morgen var to unge mænd fra Hillerød på 24 og 26 år kommet gående ad Nordre Jernbanevej, hvor de havde mødt de tre unge marokkanere. De havde taget opstilling i en »rundkreds« om de to danskere og var begyndt at danse. I forbindelse med »showet« dansede marokkanerne ind i danskerne på en måde, så de også fik lejlighed til at stjæle den ene danskers mobiltelefon. Det blev opdaget, og de to unge mænd fra Hillerød fik fat og tilbageholdt en af marokkanerne.