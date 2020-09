Hele Østbyens onkel får frivilligpris

Se billedserie Ibrahim Uthman får Hillerød Kommunes Frivilligsocialpris. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød - 28. september 2020 kl. 06:19 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

- Alle kalder mig onkel her.

Ibrahim Uthman bor i en lejlighed på Østervang, og når alle der kender ham, så er det fordi, han har en finger med i det meste. Han er den, man altid kan få fat på, hvis man er utryg, han er fodboldtræner og formand for foreningen Faluga, han samarbejder med den tidligere præst i Grønnevang Kirke, Thyge Enevoldsen, han har kontakt med Hillerød Kommune og SSP, og han får ting til at ske.

I 33 år har han boet i Danmark og i de seneste 27 har han lavet frivilligt arbejde.

- Det er helt naturligt for mig. Jeg er skabt til at være frivllig, jeg er den type, der bare godt kan lide at hjælpe andre, forklarer.

Fredag fik han overrakt Hillerød Kommunes Frivilligsocialpris for sin mangeårige indsats - til sin egen store overraskelse. Der blev lagt vægt på hans tilgang under forårets coronanedlukning, hvor han sammen med andre fædre gik aftenture for at huske de unge på at, de skulle overholde forsamlingsforbuddet.

- Jeg går selv ned og snakker med dem. De er ikke ligeglade, men de tager det ikke seriøst. Se tv-avisen, siger jeg til dem. I kan også smitte jeres forældre, forklarer han.

Faktisk er det ikke Ibrahim Uthmans første pris for frivilligt arbejde. I Libanon, hvor han som statsløs palæstinenser boede i en flygtningelejr de første 20 år af sit liv, fik han i 2010 en pris. Den dag i dag sender han stadig fodboldtrøjer derned.

Har skabt tryghed Da Ibrahim Uthman kom til Hillerød, hørte han godt om Østbyens renommé. I dag kalder han den en af de bedste bydele i Hillerød, og han mener at kunne se en stor udvikling gennem sine mange år som indbygger.

- Østervang er et samfund, som Danmark er et samfund. Vi skal klare det selv, det er os, der bor her, og samarbejdet har skabt stor tryghed. Folk tør komme herop, og der er mange, der kommer og besøger vores legepladser.

I begyndelsen var det især gennem oprettelsen af et fodboldhold, at Ibrahim Uthman satte sit præg. Han er selv aktiv fodbolddommer i Sjællandsserien i dag og var ifølge ham selv en ret god spiller i sine yngre dage. Holdet spillede under firmaidrætten og vandt pokalen mange år i træk. Men for ham var der også andre ting på spil.

- Formålet er ikke bare at vinde eller tabe. Vi skal ind i samfundet og lære andre at kende. Der er en meget god mulighed for integration gennem fodbold. Du kan møde dine fremtidige kolleger på arbejdspladsen, siger han.

Han ser også fodboldkampene som et stykke socialt arbejde. Børn og unge kommer af sted, møder noget nyt, og det har de godt af, mener Ibrahim Uthman.

- Det forhindrer også kriminalitet, at de kommer ud. De får brugt deres energi, når de ikke bare er samme sted hele tiden. Drengene har så meget energi i kroppen, men jeg er stolt af dem. Mange tager deres uddannelse og knokler, siger han.

Derfor dyrker han også både gåture og udflugter med dem, når muligheden er. Og på fodboldture uden for landets grænser bemærker han gentagne gange noget, der glæder ham.

- Vi var til et internationalt stævne i Prag med både piger og drenge. Når de er ude af landet, så svarer de meget stolte, 'vi er fra Danmark'. Som frivillig bliver jeg glad. Så har vi nærmest opnået vores mål, siger han.

Tal sammen I foreningen Faluga ser fædrene Champions League sammen og spiller skak i den kælder, der er deres klubværelse. Ibrahim Uthman er hurtig til at sende rosen for sin pris videre til både de andre i foreningen og den anden forening Al Kamara, der også eksisterer i bydelen.

De forsøger at være forbilleder for de unge. Ibrahim Uthman inviterer nogle med ud, når han skal dømme fodboldkampe, og han misser ikke en mulighed for at give gode råd og holde foredrag, som han siger. I Østbyen gør han meget ud af at stoppe og tale med danske såvel som nydanske beboere.

- Jeg stopper og snakker med alle, så ungerne ser det. Fællesskabet er det bedste, og vi skal have forståelse for hinanden, så ingen tænker i vi og jer, siger han.