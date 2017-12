Hele 880 kvadratmeter helliget cykler

Se billedserie Drop-in værksted for dig, som lige er punkteret og skal bruge akut assistance, er noget af det, som Stig Jensen går og grubler på. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hillerød - 28. december 2017 kl. 13:06 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jupiter Cykler har i Hillerød fundet plads mellem deres varer. Nu åbner kæden ny butik på 880 kvadratmeter på Carlsbergvej, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Mange har dagligt deres gang forbi gavlen, som er det første man møder, når man kommer over gangbroen til Carlsbergvej fra stationen. Den grå og kedelige ende, er ikke særlig indbydende. Men det skyldes nok også, at hovedindgangen er i modsatte ende. Men Jupiter Cykler har renoveret pladsen ude foran gavlen og skabt et nyt indgangsparti til det store hus, som huser butikken Møbler med Bo Bedst og snart også Jupiter Cykler.

I starten af januar slår Jupiter Cykler nemlig dørene op til deres splinternye butik på 880 kvadratmeter. Lokalet har tidligere været lager og opbevaring for butikken Møbler med Bo Bedst. Det er kædens 13. butik, og med et udvalg på omkring 500 cykler, skulle der nok være noget for enhver smag.

Allerede i november 2016 kiggede den 48-årige direktør for Jupiter Cykler, Stig Jensen, på mulighederne i Hillerød for sin nye butik.

Men selvom lokalerne er i hus, så er det en nøgen butik, som skal bygges op fra bunden.

- Alle de butikker, vi har, er nogle eksisterende, vi har købt. Det her er første gang, vi får et helt lokale, hvor vi selv skal bygge lager, borde og gulv, siger Stig Jensen.

Men det er ikke tilfældigt, at den nye butik skal ligge i Hillerød. Det er der nemlig en helt særlig årsag til.

- Jeg synes først og fremmest, det er en superfed by, som er i stor udvikling. Grunden til, at vi valgte Hillerød har også noget at gøre med, at vi i Lyngby har mange kunder, som kommer fra Hillerød, så hvorfor ikke bare åbne butikken her? Muligheden meldte sig, og vi har i forvejen erfaring fra Lyngby ved at ligge ved stationen, så vi slog til, siger Stig Jensen, som i sin nye butik vil udnytte de ekstra kvadratmeter til at skabe mere plads mellem cyklerne.

- Det, der er anderledes ved vores nye butik i Hillerød, er, at vi har alle modellerne her. Her har vi plads til at vise vores modeller uden at de står klods op og ned af hinanden, men så man kan gå rundt om dem og kigge ordentligt på cyklen og se detaljerne, siger han.