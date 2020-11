Hel vuggestue lukker ned efter corona-tilfælde

Flere børn er i løbet af ugen blevet syge i vuggestuen med symptomer, der kan ligne Covid-19.

Det sker samtidig med, at der er konstateret smitte i en familie til et vuggestuebarn, og der kan derfor være mistanke om, at barnet er smittet. Derfor har ledelsen nu ud fra et forsigtighedsprincip valgt at sende alle hjem.