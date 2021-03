Hel gågade ramt af grafitti - drenge anholdt i nat

Tre drenge har natten til lørdag malet grafitti over hele Slotsgade.

Hvor mange mange steder de har skrevet og spraymalet tags på postkasser, døre og mure har politiet endnu ikke overblik over, men der er tale om mindst 45 forhold, oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, Camilla Priegel.

Politiet fik 02.53 en anmeldelse om, at der var unge drenge i gang med at skrive tags med tuscher og spray, og få minutter efter fik en patrulje kontakt til tre drenge.

To var under 15 år, og en er over 15 år, og han er nu sigtet for groft hærværk.