Birgit Lyksborg og flere andre hørte et kæmpe brag, og det lød som et skud, men det var et stort træ, der var væltet. Foto: Marion Post

Havegæster så bøgetræ vælte

Hillerød - 17. maj 2018 kl. 16:08 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksborg Amts Avis skrev torsdag om den væltede bøg i Slotshaven, og citerede slotsgartneren for, at træet formentligt var væltet natten mellem lørdag og søndag.

Men en af havens faste gæster fortæller nu, at bøgetræet væltede søndag klokken 14.30, mens Slotshaven var fuld af mennesker - og at det kun var et lykkeligt tilfælde, at ingen fik træet i hovedet.

Birgit Lyksborg fra Hillerød kom gående fra Café Havehuset mod Indelukket sammen med flere andre, da de hørte det mægtige træ falde til jorden.

- Vi hørte et kæmpe brag. Det lød som om, der blev skudt. Men så kunne vi se, at træet var væltet. Vi styrtede derned og råbte op for at se, om der var nogen der var kommet noget til. Vi havde telefonerne klar, for at ringe efter hjælp, men heldigvis lå der ikke nogen nedenunder træet, siger hun til Frederiksborg Amts Avis.

Cirka 10 meter fra det væltede bøgetræ lå en gruppe unge mennesker, og en af dem fortalte Birgit Lyksborg, at han kort forinden havde siddet lige der, hvor træet nu lå væltet.

Hun fortæller, at hun ofte går tur i Slotshaven - men fremover vil hun nok gå og kigge på træerne om de er ved at dejse omkuld.

- Jeg synes det er vigtigt at fortælle, at træet altså ikke faldt om natten, og at der var mennesker, der kunne have fået det i hovedet, siger hun.