Se billedserie Haveaffaldsordningen fungerer i dag sådan, at man kan tilmelde sig ordningen. Alle betaler for den, og afhentningen sker to gange omåret - en gang om foråret og en om efteråret.Foto: Privatfoto

Haveaffaldsordning fortsætter med brugerbetaling

Hillerød - 14. juni 2019 kl. 13:46 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreløbigt sidste kapitel i en af de mest omdiskuterede sager i flere år, nemlig den om haveaffaldsordningen, er nu slut. Et flertal i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget har besluttet, at ordningen til næste år bliver en løsning med brugerbetaling.

Tidligere i år besluttede byrådet at fortsætte flis- og haveaffaldsordningen i 2019 med taksterne fra sidste år, og Natur-, Miljø- og Klimaudvalget skulle vælge mellem tre forskellige scenarier for, hvordan ordningen skal forsætte fra 2020.

- Vi vælger løsning 3, som er en brugerbetalingsmodel, hvor man tilmelder sig haveaffaldsordningen. Det er en model, som selvfølgelig kun berører dem, der ikke kan eller har mulighed for at køre affald på genbrugspladsen. Det er en måde at imødegå dem, som gerne vil have ordningen, og dem, der ikke vil, bliver ikke berørt af det, for de skal ikke betale, fortæller Dragan Popovic (V), næstformand i udvalget.

Med den nye ordning bliver det muligt at tilmelde sig et årsabonnement, hvor man kan få hentet affald fire gange om året for 350 kroner. Vil man kun have hentet enkelte gange, koster det 90 kroner pr. afhentning. I bebyggelser med mere end 50 boligenheder kan man få en containerordning, hvor boligselskabet får en container ud i en uge fire gange om året. Det koster cirka 2000-2500 kroner pr. afhentning.

Haveaffaldsordningen var et af de mest omdiskuterede emner i Hillerød sidste år. Hillerød Forsyning havde foreslået, at haveaffaldsordningen, hvor en husstand kan tilmelde sig afhentning af haveaffald derhjemme, blev droppet. Samtidig ønskede forsyningen at indføre skelordning, hvor husejerne forpligter sig til at køre affaldsspandene frem til skel. Haveaffaldsordningens nedlæggelse ville betyde en besparelse på 800.000 kroner, mens indførelse af skelordning for dagrenovation ville kunne spare forsyningen for 1,8 millioner kroner om året. Men de forslag medførte en tsunami af protester fra borgere, og det endte med, at Socialdemokratiet og Venstre i januar i år blev enige om at droppe planerne og køre videre med haveaffalds- og flisordningen som hidtil. Fra 2020 kommer skel- og flisordningen til at fortsætte uændret, så man ikke behøver at køre sin affaldsspand frem til skel.

Valgte andet løsning

Både Hillerød Affaldshåndtering A/S og forvaltningen anbefalede udvalget at gå videre med scenarie 2, hvor alle betaler for ordningen, og hvor haveaffaldet skal samles i bundter og sække. Men den løsning valgte udvalgte altså ikke.

- Vi vil gerne have en løsning, som flertallet var tilfreds med. Med de andre løsninger skulle alle betale, og det er der mange, der føler sig berørt af. Man er med i ordningen og betaler, men man benytter den ikke. Man skal selv tage et ansvar for at få haveaffaldet kørt væk, hvis man kan, og hvis man ikke kan, så har man mulighed for at betale sig fra det. Det er den løsning, som rammer bedst i forhold til det, vi har hørt fra borgerne, mener Dragan Popovic.

Han håber, at folk vil huske at tilmelde sig ordningen og ikke bare lægge haveaffaldet over i naboens bunke.

- Jeg håber, at folk respekterer, at man skal tilmelde sig, og ellers må vi se på, om der skal være sanktioner. Det er nemt at lægge noget over i den anden bunke, men vi håber, at man respekterer tilmeldingen, så vi kan se, hvor mange, der faktisk bruger den, siger Dragan Popovic.

Enhedslisten imod

Tue Tortzen fra Enhedslisten stillede på udvalgets møde forslag om at vedtage scenarie 1, hvor ordningen fortsætter som nu. Det var kun ham selv, der stemte for det forslag, men Socialdemokratiet og Venstre stemte for brugerbetalingsmodellen. Dermed blev det forslag vedtaget.

Tue Tortzen glæder sig over, at haveaffaldsordningen består, men han havde gerne set, at den bare var fortsat som hidtil.

- Den fungerer nu, og der er ikke nogen grund til at lave den om, når folk er meget tilfredse med den. Man kan altid diskutere, om det ikke er mere demokratisk, at de, der bruger den, betaler for den, men på den her måde er der mange, der finder ud af at lægge deres affald sammen. Vi betaler også alle sammen det samme, selvom beholderne er halv fyldt eller halvt tomme, siger Tue Tortzen.

