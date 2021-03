Havde ikke noget kørekort - så snuppede politiet hans bil

Den har politiet nemlig beslagtagt, efter at den 28-årige mand blev standset og kontrolleret på Istedrødvejen onsdag eftermiddag klokken 16.36.

Her viste det sig, at 28-årige mand ikke har noget kørekort, og da det er tredje gang, han bliver sigtet for dette, blev bilen altså beslaglagt med henblik på konfiskation, skriver Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.