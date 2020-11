Hassan Chaachouh fra Hillerød udgiver i uge 49 sin digtsamling 'Verden imellem mine fingre'. Her er han sammen med sin hustru Amani og deres lille søn Adam. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Hassan fra Hillerød vil bygge bro mellem mennesker med ny digtsamling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hassan fra Hillerød vil bygge bro mellem mennesker med ny digtsamling

Hillerød - 07. november 2020 kl. 07:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Hassan Chaachouh fra Hillerød er på trapperne med en digtsamling, der udkommer om et par uger.

Med sin digtsamling håber Hassan Chaachouh, at han kan være med til at bygge bro mellem mennesker - uanset hvilken kulturel, religiøs eller etnisk baggrund, de har, ved at invitere indenfor i sin verden og sind.

Hassan Chaachouh er selv 2. generationsindvandrer. Hans forældre kom til Danmark i 1986 som palæstinensiske flygtninge fra Libanon. Hassan blev født på Hillerød Hospital i 1987, og han er vokset op i Østervang. Hassan bor stadig i Hillerød med sin hustru Amani og deres lille søn Adam.

"Jeg har faktisk kun skrevet i et par år. Det startede lidt som et hobbyprojekt, men efterhånden, som jeg fik skrevet flere og flere digte, fik jeg lyst til at prøve at få dem udgivet med henblik på at bidrage til integrationsdebatten. Og det er nu lykkes," fortæller Hassan Chaachouh, der altså håber, at han med sin digtsamling kan være med til at bygge bro mellem mennesker.

Savner nuancer Han savner nemlig lidt nuancer i udlændingedebatten.

"Problemerne med efterkommere og indvandrere er ikke så store, som de ofte bliver fremstillet i medierne. Vi lever i et fantastisk samfund her i Danmark, men jeg er ked af, at det altid er de negative historier om indvandrere og efterkommere, der fanger mediernes og politikernes opmærksomhed. Jeg savner lidt at høre alle de positive historier. Man skal ikke glemme, at det kun er et fåtal, der er problemer med, og at langt de fleste ikke kommer til landet for at udnytte det danske samfund. De fleste kommer faktisk, fordi de er flygtet fra krig eller katastrofer, og langt de fleste prøver at integrere sig i det danske samfund," siger Hassan Chaachouh, der selv er uddannet civilingeniør i Architectural Engineering fra Danmarks Tekniske Universitet.

Bagud fra start Hassan Chaachouh har arbejdet som rådgiver for nogle af de større ingeniørvirksomheder i Danmark, men sidder i dag som projektleder i en bygherrefunktion. Igennem de sidste mange år har Hassan arbejdet for integration i sin fritid, blandt andet som lektiehjælper, vejleder og senest igennem sit eget frivillige projekt 'Engineer To Be', hvor han sammen med andre frivillige forsøgte at bygge bro imellem ingeniør- og integrationsverden.

"Jeg ved godt, at det ikke er alle danskere, der kigger ned på efterkommere og indvandrere, men sandheden er, at man er bagud fra start, hvis man har et udenlandsk navn. Jeg måtte selv sende 50 ansøgninger, da jeg søgte arbejde, før jeg overhovedet blev inviteret til en jobsamtale. Jeg prøver ikke at fornægte, at der er udfordringer med et fåtal af indvandrere og efterkommere. Men årsagen kan skyldes en masse og kan ikke blot gøres op i religion eller kultur," siger han.