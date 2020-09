Se billedserie Foto: Allan Nørregaard

Har gjort ufatteligt sjældent fund

Hillerød - 03. september 2020 Af Joachim Christensen

Arkæologi er som en bog, man kun får lov at læse én gang. Og i Favrholm er Museum Nordsjælland i fuld gang med at læse sig ned i Hillerøds historie og dokumentere den, inden området bliver til erhvervsbyggeri, veje eller erstatningsnatur.

Onsdag var der åben udgravning.

Nær Novo Nordisks hovedkvarter i Hillerød, men på den anden side af Roskildevej står arkæolog Severin Tobias Mortensen i en skrigorange dragt med sin metaldetektor i hånden. Han er omgivet af jordvolde, og udlagte presenninger på jorden viser, at gravearbejdet har ført til interessante fund.

Hvor han står, har der i 1200-tallet været en vandmølle.

- Det ser vi ufattelig sjældent. Vi blev sgu overrasket, siger han.

Møllen er brændt ned, og ved at løfte den beskyttende presenning i et hjørne viser arkæologen lidt af de tilbageværende rester. Et mørkt og meget blødt stykke træ.

Det er som at grave i våd kiks, forklarer han.

Tildækningen sørger for at holde fundene våde, så deres tilstand bevares, til museet kan grave videre. Endnu ved de ikke så meget om møllen.

Gang i den i Hillerød

Som detektorarkæolog håber Severin Tobias Mortensen derfor at finde flere mønter og andre genstande, der kan hjælpe til at datere møllen nærmere.

Ved Solrødgård ikke langt derfra er der fundet en mølle, der er noget yngre. Den er højst sandsynligt bygget efter den første brændte.

Fundene er med til at fortælle om livet i Hillerød gennem de sidste mange hundrede og endda tusinde år.

- Normalt finder vi huse, her er det lidt anderledes med en hverdagssituation for mølleren, siger han.

En ting er sikker, som konklusionen på det arkæologiske gravearbejde, der har været i de sydlige egne af Hillerød by.

- Der har været gang i den i Hillerød i Middelalderen og længere tilbage. Også herude, siger han og nævner også den nærliggende fortidslandsby Egespur.

Skidespændende

Til den åbne udgravning er der bare den første times tid mødt over 30 interesserede frem. Hans Thyssen fra Hillerød Øst er lokalhistorisk interesseret og ville ikke gå glip af muligheden.

- Det er skidespændende. Selvom området jo lignede, at det bare var skrub og krat, så har de fået lov til at grave intenst, og det har jo været en guldgrube. Det er jo fantastisk at finde ud af, de formodentlig har garvet skind i moserne, siger han.

Også Karsten Pedersen, der er kommet hele vejen fra Amager er begejstret.

- Bare det, at man graver i affaldslag i vådområder, det fortæller så meget mere om menneskerne og deres sygdomme end nogle flintværktøjer. Dem har vi set en million af, siger han.

5000 år gammel kotand

I Favrholm har museumsarkæologerne også fundet genstande, der har op til 5000 år på bagen.

Det gælder en række dyreknogler som en kotand og et stykke ryghvirvel, som blev vist frem. En rekonstruktion af et gammelt lerkar viser, at detaljegraden også dengang var stor, og det kan man også ane i de mindre stykker, som rekonstruktionen har taget udgangspunkt i.

Også en stor og hel flintøkse - dem slipper Karsten Pedersen ikke for - som har været brugt til træfældning er at se, og det er også et af de mere sjældne fund. Det fortæller arkæolog Mette Kjelstrup.

Hvad gør man så, når man finder en sag som denne ret store og særdeles velbevarede økse?

- Så bliver man rigtig begejstret og tvunget til at give kage til kollegerne, fortæller hun med et grin.

Fortsætter også næste år

Andetsteds fremviste arkæolog Maria Berg billeder af et andet interessant fund. Knogler fra en hest er sirligt blevet placeret i et af vådområderne, og det kunne tyde på, at der er tale om en ofring.

- Det er en hest, der er blevet parteret og lagt ud. Kranie og ribben er lagt pænt ved siden af hinanden, så den er nok blevet ofret.

Museum Nordsjælland har gravet i Favrholm siden marts, og de fortsætter frem til vinter, hvor der kommer et ophold inden de tager fat igen til foråret. Der er stadig en fjerdel af området, der endnu ikke er undersøgt.