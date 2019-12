Det var et kedeligt brev, der lå i postkassen hos mange af Hillerøds børn.

Send til din ven. X Artiklen: Har dit barn også fået brev fra Forsyningen? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har dit barn også fået brev fra Forsyningen?

Hillerød - 30. december 2019 kl. 11:44 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Hillerød Forsyning skal hermed varsle, at affaldstaksterne for 2020 stiger med mere end 10 %«.

Sådan begyndte et brev, som i løbet af de sidste par dage lå i postkasserne rundt omkring i Hillerød, adresseret til mange af Hillerøds yngste borgere, fra en pige på halvandet år til teenagere på 15.

Og mens mange børn blev skuffede over at modtage et så kedeligt med brev med tilhørende takstblad, undrede forældrene sig over, hvorfor Hillerød Forsyning havde deres børns adresser.

Klaus Markussen (V), formand for Hillerød Forsyning, understreger, at Hillerød Forsyning ikke har en liste over byens børn liggende. Der er sket en menneskelig fejl, siger han.

Hillerød Forsyning skal overfor alle ejendomsejere i kommunen varsle, at der er prisstigninger på vej for at få hentet affald. For at spare porto har Forsyningen aftalt med Hillerød Kommune, at varslingsbrevet kunne udsendes via Hillerød Kommunes eboks. Hillerød Forsyning har ikke selv købt den software der skal til, for at kunne bruge eboks til at sende breve ud til forbrugere og kunder.

- Det er jo supersmart at lave den aftale med kommunen, for de har en modtagergruppe, der modtager opkrævninger af ejendomsskat, og den gruppe kunne bruges til vores brev.

Men så sker der en menneskelig fejl, så i stedet for den modtagergruppe, blev den sat til at sende ud til alle borgere, siger Klaus Markussen.

Systemet er lavet sådan, at der genereres et fysisk brev til borgere under 15 år, som ikke har en eboks. Disse breve sendes ud automatisk.

Klaus Markussen ved ikke, hvor mange breve der er sendt ud på denne måde, og det vides heller ikke, hvad det ender med at koste, at der er blevet sendt en masse breve afsted til de unge modtagere.

Han beklager, at børnene har modtaget de kedelige breve fra forsyningen.

- Det er en fejl, og det er beklageligt, og jeg håber ikke, det sker igen, siger han.