Se billedserie I 42 år har Hans Esmark talt til menigheden i kirkecentret i Møllestræde. Søndag gjorde han det for sidste gang. Han går nu på pension. Ny præst i den katolske kirke er Jan Hansen (bagerst)Foto: Jan Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Hans Esmark gav sin menighed videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hans Esmark gav sin menighed videre

Hillerød - 08. september 2021 kl. 09:20 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Kirken var fyldt til sidste sæde ved søndagsmessen i Sankt Vilhelms Kirke i Møllestræde, da menigheden sagde farvel til Hans Esmark, der efter 42 år som præst i den katolske kirke går på pension.

Egentlig skulle Hans Esmark være trådt tilbage sidste år, men et større puslespil med at finde den rigtige præst til at tage over gjorde, at hans pension blev udskudt et år.

- Jeg vil nu fremover sidde nede på stolene og prøve at holde min mund. Det bliver underligt, for jeg kender dem jo allersammen. Men jeg er kørt lidt træt, jeg er 78 år, så det passer i og for sig godt, fortæller Hans Esmark.

Han overdrager en menighed på 1260 katolikker, som spreder sig over et stort sogn, der dækker fra Allerød til Jægerspris og Frederikssund over Hundested og Gilleleje.

- De fleste voksne er gift med ikke-katolikker og har katolske børn. Så vi har en meget stor berøringsflade, men også en stor areal. Under normale omstændigheder er kirken som den var i søndags - stopstuvendefuld. Der var 200 mennesker, og normalt har vi 170, der kommer langvejs fra. Det er motiverende for mig, siger Hans Esmark.

Snedker, soldat, præst Hillerøds katolske præst blev udlært som møbelsnedker i 1963 hos Poul Dinesen i København og konverterede samme år til den katolske kirke samme år. Han blev indkaldt til soldat ved Sjællandske Trænregiment fra 1964, hvor han blev premierløjtnant af reserven i 1969. Han er i dag stadig major af reserven. Han studerede filosofi og teologi i Frankfurt am Main og Würzburg. Han blev præsteviet af biskop Hans Martensen i Lyngby i 1977 og var derpå kapellan i Bistrup/Birkerød til 1979, inden han samme år blev sognepræst i Hillerød. Fra 1985 var han tillige i en årrække sognepræst i Ringsted, og fra 1989 det samme i Helsingør.

- Jeg har brugt det alt sammen. Jeg har været med til at sætte mit præg på kirkens bygning, da den skulle restaureres. Det har jeg fået lov til, ikke fordi jeg ville prale, men fordi jeg kunne. I Ringsted har jeg skaffet pengene til og bygget menighedshuset, og i Helsingør havde de heller ikke noget sted at være, så der har jeg også bygget. Det har været morsomt og dejligt, fortæller han.

- Jeg kan sige ganske fromt, at det er, som om Vorherre har lagt det til rette for mig. Først skal du uddannes til snedker, så du kan lave alt det her, og binder en dør, så klarer jeg den. Så skulle du være soldat, for alle de ting, du lærer, kan du bruge i praksis, også her. Vi har en slags enevælde her. Vi har et menighedsråd, men det er kun et råd. Det er præsten, der stort set bestemmer. Men motivationen hos de andre skal være der, ellers kan det ikke køre. At være motiverende er fantastisk vigtigt, og det lærte jeg som soldat, fortætter Hans Esmark.

Hvad vi har til fælles Han har lært meget gennem sine 42 år som præst i Hillerød.

- Da jeg startede, havde vi to villaer på Godthåbsvej med et lille kapel i et af værelserne. Der var en lille trofast gruppe, der holdt til der. Da vi fik vores eget her, begyndte det at vokse. Min erfaring er, at man har behov for sit eget sted. Et sted, vi kan kalde for »vores« hus, siger han.

Han har gennem årene haft et godt samarbejde med præster fra Hillerøds øvrige kirker, og de har blandt andet holdt fællesarrangementer sammen.

- Jeg har lært, hvor vigtigt det er, at vi kirker holder sammen. Vi er ikke helt enige, men vi har samme mål og samme chef. Det prøver jeg at brede ud til katolikker fra andre lande. De skal vide, at de andre også er gode kristne. Det vigtigste at tale om er, hvad vi har til fælles. Det, der deler os, skal også nævnes, men det, vi har fælles, er det vigtigste. Kirken er åben for alle, og der er mange, der går herind, også protestanter. Jeg kan se det på de små røde lys, man kan tænde, og det er lykken for mig, at vi kan åbne døren på den måde, siger Hans Esmark.

Støttede efter anklager I 2010 blev han suspenderet i otte måneder på grund af anklager om sexmisbrug af en messedreng 30 år tidligere. Politiet henlagde senere sagen, og Hans Esmark vendte tilbage til menigheden. I sin tale til menigheden i søndags, takkede Hans Esmark alle dem, der bakkede ham op og slog ring om ham efter den voldsomme oplevelse.

- Jeg fik ingen hjælp af kirken, men menigheden bakkede mig op. Jeg havde det ad helvede til. Pressen stod foran min dør, sommetider kom de fra fjernsynet. Som leder i forsvaret havde jeg lært, at man står sammen med dem, der har det svært, men de fra kirken, der burde hjælpe mig, gemte sig og rejste væk, siger han.

Han har lagt oplevelsen bag sig, men som han siger:

- Den er en del af mit liv, og derfor syntes jeg, at jeg ville sige lidt om det i min tale. Jeg vil ikke have, at nogen tror, at jeg prøver at feje noget væk, siger han.

Han har nu afleveret nøglerne til kirkecentret til Jan Hansen, der kommer fra en stilling som præst i den katolske domkirke i København, Sct. Ansgars domkirke.

Han vil i efteråret »hjælpe den nye præst godt i vej«, ligesom han vil træde til, hvis der mangler en præst i et af klostrene, hvor der er messe hver eneste dag.

- Jeg kommer fortsat til at slide på tøjet, siger han med et smil.