Hanne Bech har ikke solgt én eneste rejste i snart et år, men hun ser alligevel positivt på fremtiden. Foto: Martin Warming

Send til din ven. X Artiklen: Hanne har et rejsebureau - men hun har ikke solgt én eneste rejse i 11 måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hanne har et rejsebureau - men hun har ikke solgt én eneste rejse i 11 måneder

Coronakrisen har kastet rejsebranchen ud i en dyb krise, men Hanne Bech, der har det lokale rejsebureau Verdensrejser, nægter at lade sig slå ud

Hillerød - 20. februar 2021 kl. 07:30 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

På det lille kontorfællesskab Rosenhaven ned til Slotssøen i Hillerød sidder Hanne Bech, der ejer rejsebureauet VerdensRejser, og nyder udsigten til slottet og det sneklædte landskab i Barokhaven og Slotsparken.

Udsigten er flot. Ingen tvivl om det. Men måske drømmer hun sig alligevel - som så mange andre - væk til varmere himmelstrøg. Væk fra kulde, blæst, slud og gråvejr.

Hanne har ikke travlt i øjeblikket. Hverken telefonen eller mailen forstyrrer hende med andet end rejser, der skal flyttes eller annulleres. Kunderne har nemlig ikke - forståeligt nok - lyst til at rejse ud og opleve verden i øjeblikket, og når man lever af at arrangere rejser, så er det selvfølgelig noget af en udfordring.

2020 var mildt sagt et hårdt år. Stort set alle rejser er aflyst eller fremrykket, og der bliver endnu ikke bestilt nye. Hanne Bech har faktisk ikke solgt én eneste rejse, siden Danmark og det meste af resten af verden lukkede mere eller mindre ned på grund af coronapandemien i marts sidste år.

Vælter ikke Men Hanne har ikke ondt af sig selv. Hun ved godt, at mange har det meget hårdere end hende selv.

"Nu har jeg været selvstændig i 29 år, og jeg har aldrig oplevet noget, der minder om dette. Jeg synes selv, at jeg er rimelig robust, og jeg vælter heller ikke af det her, men det er da en meget ukendt og mærkelig situation, vi alle sammen befinder os i i øjeblikket," siger hun.

Hanne Bech er i den heldige situation, at hun har lidt penge på kistebunden fra salget af en virksomhed, hun tidligere har været medejer af. Og så har hun også en mand, der bidrager økonomisk til husholdningen derhjemme.

"Det giver mig selvfølgelig ro, at der er styr på den økonomiske del, for havde der ikke være det, så ville jeg nok være kæntret undervejs. Jeg kan godt forstå, at der er mange selvstændige, der har det rigtig hårdt og er nervøse for fremtiden," siger Hanne Bech, der ikke tør spå om, hvornår alting bliver godt igen.

"Jeg tør ikke gætte på, hvornår mine kunder igen kan rejse ud i verden, og hvordan vores adfærd vil være, når vi igen får mulighed for at rejse. Mange taler om, at vi vil opleve en ketchupeffekt, når der bliver åbnet op, og alle bare skal ud at rejse så hurtigt og så meget som muligt. Det kan også være, at nogle er tilbageholdende, og at der vil gå et stykke tid, før alle igen tør rejse. Lige nu er dit bud lige så godt som mit, men jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal komme til at rejse igen på et eller andet tidspunkt i løbet af 2021. Der er lys forude. Jeg har da også en del faste kunder, der siger, at de skal afsted, lige så snart det bliver muligt. Hvis jeg ikke troede på, at det nok skal blive godt igen, så havde jeg jo drejet nøglen om for lang tid siden. Jeg er født optimist og fortrøstningsfuld," siger hun.

Hanne har ikke ondt af sig selv. Hun ved godt, at mange har det meget hårdere end hende selv. Foto: Martin Warming

Udviklet nye produkter Hanne Bech har ikke bare trillet rundt derhjemme i morgenkåbe og set Netflix, siden verden lukkede ned, og hendes branche gik i stå.

"Der er også altid noget positivt i en krise. Under coronakrisen har mange af os haft tid til at reflektere over tingene, og jeg har haft tid til at nå alt det, jeg normalt ikke har tid til. For eksempel har jeg udviklet nye spændende produkter, som jeg er klar med, når der igen bliver åbnet op," siger Hanne Bech.

Indehaveren af det lokale rejsebureau kunne godt tænke sig, at der kom lidt mere styr på hjælpepakkerne til rejsebranchen - og at de fungerede bedre.

"Det er ikke rimeligt, at folk skal vente i måneder på at få udbetalt kompensation. Jeg har ikke fået kompensation for mine faste udgifter siden den 31. august, og det var først forleden jeg fik min lønkompensation for november, december og januar - ikke imponerende. Jeg ved ikke, om dem, der administrerer ordningerne, ikke er klædt på til opgaven, eller om det er ordningerne, der er noget galt med. Det fungerer i hvert fald langt fra optimalt, og det er til stor skade for vores hårdt ramte erhverv," siger Hanne Bech.

Selv om Hanne savner at gøre det, hun er rigtig glad for og god til - nemlig at arrangere rejser - så minder hun om, at coronakrisen heldigvis ikke er verdens undergang.

"Efter det her uvejr satser jeg på, at det igen bliver solskin i rejsebranchen," siger hun.

relaterede artikler

Kommunen giver corona-støtte til skilte og sprit 17. februar 2021 kl. 05:14

Derfor tager Valerie telefonen hver torsdag 16. februar 2021 kl. 19:53