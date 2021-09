Se billedserie Karl Erik Rasmussen slukkede flybrændstof med skum på Hanebjerg i vinterhalvåret 1976-77 som værnepligtig ved Civilforsvaret i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Hanebjerg Skyttecenter er med på regionens liste over PFOS-grunde

Ved Hanebjerg Skyttecenter var der tidligere en brandøvelsesplads, hvor der blev brugt skum med det giftige PFOS. Pladsen er med på en liste med i alt 17 øvelsespladser, som regionen sender til Miljøstyrelsen 13. september. Ni ligger i Nordsjælland.

Hillerød - 03. september 2021

Hanebjerg Skyttecenter sydvest for Hillerød og nord for Uvelse er med på en liste over brandøvelsespladser, som Region Hovedstaden er blevet bedt om at sende til Miljøstyrelsen 13. september, efter at der er kommet øget opmærksomhed på de giftige PFAS-stoffer, herunder stoffet PFOS.

Det oplyser Tina Pedersen, der er enhedschef i Region Hovedstaden.

Ved Hanebjerg Skyttecenter har der tidligere været en brandøvelsesplads, hvor der er brugt skum til slukningsøvelser. Brandslukningsskum er kendt for indtil 2011 at have indeholdt PFAS-stoffer, herunder PFOS.

Derfor undersøgte Region Hovedstaden grunden i 2018-2020.

- Der blev ved undersøgelsen konstateret forskellige PFAS-stoffer i vand og jord, siger Tina Pedersen.

Samtidig var vurderingen, at drikkevandet ikke var i fare.

- Da vi undersøgte grunden, hvor de gamle grænseværdier var gældende, vurderede vi ud fra det vi fandt og grundvandsforholdene derude, at der ikke var risiko i forhold til grundvandet. Men det er noget, vi kommer til at kigge på igen, for vi er selvfølgelig meget opmærksomme på, at det har vist sig, at stofferne selv ved meget lave koncentrationer kan medføre sundheds- og miljømæssige effekter, og at grænseværdierne derfor erblevet sænket betragteligt, siger Tina Pedersen.

Miljøstyrelsen sænkede nemlig i juni i år grænseværdierne for fire PFAS-stoffer i drikkevandet efter en anbefaling fra Det Europæiske Fødevareagentur, og derfor vil regionen genvurdere resultaterne fra den tidligere brandøvelsesplads ved Hanebjerg Skyttecenter.

PFOS oplagres i naturen og i organismer. En sag fra Korsør har fået stor opmærksomhed, fordi lokale beboere har haft store koncentrationer af PFOS i kroppen efter at have spist kød fra kvæg, der har græsset på en forurenet mark.

Som reaktion på sagen fra Korsør har Miljøstyrelsen bedt regionerne om at sende lister over brandøvelsespladser og tidligere brandøvelsespladser.

Ni af de 17 brandøvelsespladser ligger i Nordsjælland (se faktaboks), og regionen sender senest den 13. september den endelige liste til Miljøstyrelsen.

Bekymret værnepligtig En af dem, som er bekymret over PFAS-stofferne på den tidligere øvelsesplads ved Hanebjerg Skyttecenter, er Karl Erik Rasmussen fra Hillerød, der i øvrigt stiller op som kandidat for Enhedslisten til kommunalvalget som nummer fem på listen.

I 1976-77 var han værnepligtig i Civilforsvaret i Hillerød og på brandøvelse ved Hanebjerg Skyttecenter. Det var køligt, måske lå der endda lidt sne, husker han. De slukkede flybrændstof med skum. En befalingsmand antændte tønderne med to skud fra karabin, og tyk røg stod op fra de fire-fem meter høje flammer. De værnepligtige forsøge at slukke bålet med skum, der blev blandet i en form for beholder mellem brandhanen og en slange, som førte til et rør, hvor skummet kom ud i en tyk stråle. Karl Erik Rasmussen og de andre værnepligtige hældte skummet ud over ild og jord, men flammerne var så voldsomme, at de måtte opgive og lade tønderne brænde ud. Nogle trillede ned i en nærtliggede grøft.

- Må fortælle historien Karl Erik Rasmussen genbesøger øvelsespladsen og viser, hvor det hele foregik. Han er blevet bekymret efter at have hørt om PFOS-forureningen i Korsør.

- Når man bliver opmærksom på det, så må man fortælle sin historie, siger han.

- Jeg håber der kommer nogen ud og måler det og finder ud af, om der skal gøres noget ved det, eller der ikke skal gøres noget ved det. Hvis man så finder for høj koncentration, så skal man kontakte dem, der har marker i området, hvor der har græsset dyr. Hvis der er PFOS i vandet, så er det et generelt problem, siger han.

Ørreder yngler ikke Ved Kollerød Å lidt derfra møder vi to folk fra Hillerød Kommunes naturafdeling og Kaj Larsen fra Havelse Å Vandplejegruppe. De er ude for at kigge på gydebanker. Kaj Larsen siger:

- Vi har undret os over, at der var steder herude, hvor ørrederne ikke gyder, selvom det burde de.

- Når man har en gydeegnet bund, så er der næsten altid mange ørreder, der gyder, men der har været nogle strækninger nedstrøms Hanebjerg, hvor der ikke har været nogen gydninger overhovedet, siger han. Kaj Larsen.

Kaj Larsen har tænkt på, om det kan skyldes forurening fra den tidligere brandøvelsesplads.

- Man søger altid en forklaring, siger han.