Handicappris leveret til Levuk

- De gør en fantastisk indsats for unge mennesker med handicap. De skaber aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for mennesker med handicap, der øger livskvaliteten. De giver unge mulighed for at have et ungdomsliv med ligesindede og knytte venskaber. De giver unge et fristed, hvor der er plads til forskellighed, og de favner bredt og inkluderer også unge med svære handicaps, så de får mulighed for at udvikle sig, og så er de bevidste om at række ud i det omgivende samfund, ved at lave aktiviteter ud af huset. Derfor er det en stor glæde at give handicapprisen 2017 til den selvejende institution Levuk, sagde Dorte Meldgaard.