Handelsformand forlader samtlige bestyrelser

Hillerød - 20. april 2018

Igennem 14 år har kioskejer Mads Pheiffer givet en stor del af sin energi til bestyrelsesarbejdet i Hillerøds handelsliv. Nu har han trukket sig fra samtlige poster for at få mere tid til sin familie, sin kiosk og sit krudtsalg. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Formand for handelsforeningen Hillerød Shopping, der samler butikkerne i gågaderne og i SlotsArkaderne. Formand for Centerforeningen i SlotsArkaderne. Bestyrelsesmedlem i C4 Foreningen. Bestyrelsesmedlem i Hillerød Byforum. Alle disse helt centrale poster i Hillerøds handelsliv har for nylig fået ny formand, eller skal til at finde ny formand, for Mads Pheiffer har trukket sig fra dem.

- Jeg synes, det har været sjovt, voldsomt sjovt og givende for mig. Jeg har lært mange ting og mødt rigtig mange spændende mennesker undervejs. Men det har taget en masse af min fritid, siger Mads Pheiffer, der sidste efterår fyldte 50 år.

Han fortæller, at han faktisk tog beslutningen for sig selv, da han sidste sommer var på ferie.

- Jeg tog sydpå og fik lejlighed til at tænke mig om. Jeg snakkede med familiemedlemmer, og jeg fandt ud af, at jeg brugte mange af mine ressourcer på det. Jeg har været så lang tid i gamet, at opgaverne ikke blev mindre. Jeg fik lejlighed til at deltage i flere og flere ting, og det er også spændende, men når man har det som mig, og går all in, så bliver det bare for meget, siger Mads Pheiffer.

Han understreger:

- Det er hverken på grund af sygdom eller dårligdom. Det er en meget velovervejet beslutning. Hvis ikke jeg skal tilføje mere og mere arbejde, og så blive dårligere til det, vil jeg hellere sige stop nu.

Man vil derfor komme til at se Mads Pheiffer mere i SlotsArkadernes Kiosk Bien, som han indehaver af, ligesom han får mere tid til sit fyrværkerisalg i Krudtkisten, der ved hvert nytår er et af Danmarks største fyrværkeriudsalg, og så kommer hans familie selvfølgelig også til at se ham mere.

Læs hele interviewet med Mads Pheiffer i Frederiksborg Amts Avis fredag.