For at undgå at samles mere end 10 mennesker ad gangen, løber Axel Vang uden tilskuyere, når han i aften vil forsøge at blive verdens hurtigste 15-årige på 10.000 meterdistancen. Foto: Thomas Olsen

Han vil være verdens hurtigste

Onsdag aften klokken 18 lyder startskuddet til løberen Axel Vangs længe ventede rekordforsøg på Hillerød Stadion. Her skal han forsøge at blive den hurtigste 15-årige på 10.000 meter på bane og komme på listen over indehavere af »International Age Records«. På listen samler registreres de bedste unge fra 5 til 19 år på en lang række løbedistancer og andre atletikkonkurrencer. For at slå rekorden skal Axel Vang løbe de 25 omgange på 400-meter banen på mindre end 29 minutter og 56 sekunder, en rekord fra 1996, som indehaves af japaneren Keisuke Ikeda.