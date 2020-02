Grethe Romme fra Hjerteforeningen besøgte Jesper Berg (i midten) i Tulstrup for at hylde ham for, at han var med til at genoplive Torben Boe Nielsen, da han fik en blodprop i hjertet sidste år. Foto: Kim Rasmussen

Han reddede sin bedste vens liv - nu hyldes han

Hillerød - 04. februar 2020 kl. 18:13 Af Anne Mette Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag var det et år og en måned side, at Torben Boe Nielsens hjerte holdt op med at slå i 13 minutter. At hjertet kom i gang igen, efter det blev ramt af en blodprop, kan Torben Boe Nielsen blandt andet takke sin bedste ven Jesper Berg for. De to var ude at cykle sammen, da blodproppen blokerede Torben Boe Nielsens højre kranspulsåre, og han faldt sammen.

Det var Jesper Berg, der uden betænkning gik i gang med den første livreddende førstehjælp, indtil to cykelryttere, som tilfældigt kom forbi, gik i gang med at give Torben Boe Nielsen hjertemassage. Og derfor fik Jesper Berg forleden dag besøg af Hjerteforeningen, som ville hylde ham for hans resolutte handling.

- Det er ubeskriveligt, at man kan redde et andet menneskes liv, og i dit tilfælde en rigtig god ven. Det har som altid gjort stort indtryk på mig og rørt mig. Derfor skal du have en buket blomster fra Hjerteforeningen som tak. Mit håb er at rigtig mange vil gøre en forskel ved at lære hjertelungeredning, siger Grethe Romme fra Hjerteforeningen, da hun kigger forbi hjemmet i Tulstrup.

En borgerpligt Selv synes Jesper Berg nu ikke, at han har gjort noget særligt. Og der er faktisk ikke ret mange i hans familie, der kender historien.

- Det er ikke noget, jeg har talt så meget om. Det har jeg ikke følt trang til, for jeg synes jo bare, jeg har gjort min borgerpligt, siger Jesper Berg nøgtern og tilføjer så:

- Men når det så er sagt, kan jeg da godt se, at jeg har gjort en forskel. De to hjælpere og jeg har jo gjort det godt.

Det er lidt af en underdrivelse i Torben Boe Nielsens verden. Han synes, at Jesper Berg er en helt.

- Det kan godt være, han ikke selv synes, det er fantastisk, men det her fortjener han. Jesper er jo min helt, og det har skabt et helt særligt bånd imellem os, siger Torben, der har kendt Jesper i 15 år. Lige siden dengang deres drenge begyndte i skole.

Et normalt liv Det var den 5. januar 2019, Torben Boe Nielsen døde og efter 13 minutter blev genoplivet. Begivenhederne står stadig stærkt i erindringen hos de to mænd. Men der er én ting, som Jesper Berg ikke kan huske.

- Du må ikke spørge mig om, hvordan jeg skal give hjertemassage nu, for det kan jeg ikke huske. Men da jeg skulle gøre det, var jeg ikke i tvivl. Det kom bare til mig, fortæller Jesper, som syntes, at tiden, indtil ambulancen nåede frem, gik meget langsomt.

- Flere gange under samtalen med alarmcentralen spurgte jeg, om de overhovedet var på vej og bad dem træde hårdt på speederen. For jeg syntes, det tog lang tid, fortæller han.

Ambulancen var på vej, og da den nåede frem, fik Torben Boe Nielsen to-tre elektriske stød, som satte hans hjerte i gang igen. Omkring 10 minutter efter, de var kommet frem, kunne Torben Boe Nielsen selv sige sit personnummer.

I dag har Torben det godt igen.

- Jeg synes ikke, jeg kan tillade mig at sige, at jeg ikke har det godt. Jeg lever et helt normalt liv igen, og uden mén. Med det forbehold at jeg lige spiser lidt mere groft og sundt end før, fortæller han.

I forbindelse med sit besøg hos Jesper Berg fik Grethe Romme telefonnummeret til den ene af de to redningsmænd, der tilfældigt kom forbi og hjalp Jesper Berg med at give førstehjælp. Straks, da hun kom hjem, kontaktede hun dem og har nu lavet en aftale om også at komme ud til dem med en buket blomster.

- De har jo også en stor andel i, at Torben overlevede, siger Grethe Romme, der vil indstille alle tre til Årets Hjerteredder.

Torben Boe Nielsen har i forvejen indstillet Jesper Berg til at blive hædret som en af hverdagens helte hos Nordsjællands Politi.