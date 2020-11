Se billedserie Hillerød Kommune har illustreret de mulige stiføringer på dette kort. Foto: Anna T. Jensen

Hammersholt kan få sti til ny station

Hillerød - 07. november 2020 kl. 05:24 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen

Det er ikke gået ubemærket hen i Hillerød Kommune, at beboerne i Ny Hammersholt gerne vil have en direkte vej mellem deres boligområde og den kommende Favrholm Station. Derfor vil kommunen nu se nærmere på, om der kan anlægges en sti, eller en allerede eksisterende rekreativ sti kan opgraderes, så pendlerne i Ny Hammersholt nemt kan komme til toget.

- Der er en rekreativ sti i dag, som vi måske kunne få opgraderet, så den faktisk kunne bruges til og fra den nye station. Vi har hæftet os ved, at man skal kunne cykle på stien, men vi går videre med at prøve at finde en løsning, siger Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget.

Den rekreative sti går i dag fra Ny Hammerholt, gennem Hillerød Golfklubs golfbaner og en del af Naturstyrelsens arealer. Der er allerede offentlig adgang til stien i dag, men der er strækninger på stien, som i dag ikke lever op til de anbefalede sikkerhedsafstande til golfbanen. Derfor skal der findes en løsning, inden Favrholm Station forventes at åbne i 2023.

- Derfor går vi videre med at prøve at finde en løsning i skovområdet og med golfklubben, så det vil være sikkert at bruge stien, siger Dan Riise.

Tidligere har Jesper Stenderup, der bor i Ny Hammersholt, fortalt til Frederiksborg Amts Avis, at han sammen med sine naboer frygter at gå glip af glæden ved den nye station, fordi der ikke er planlagt en forbindelse mellem Ny Hammersholt og Favrholm Station.

- Vi vil ikke komme til at bruge stationen i hverdagen, fordi adgangen dertil er meget dårligere end at tage til henholdsvis Allerød eller Hillerød Station. Alle os, der bor på østsiden af banen, vil ikke kunne komme til stationen på en nem måde, og det virker så fjollet, at man afskærer alle dem, der bor allertættest på i øjeblikket, fra at bruge stationen, sagde Jesper Stenderup til Frederiksborg Amts Avis og påpegede, at der i fugleflugt er lige godt en kilometer til stationen.

- Men vi skal ud på en tre kilometers omvej på cykel for at komme dertil. I bil er det op til otte kilometer, sagde han.

Og beboernes ønske om en direkte sti til Favrholm Station er da også årsag til, at politikerne nu vil have kommunens forvaltning til at se nærmere på at lave en stiforbindelse.

- Det er klart, at der er nogle borgere, der har gjort os opmærksomme på, at de ser det som et problem, at der ikke er en direkte adgang. Det får os til at kigge en ekstra gang. Det er noget, vi ikke har tænkt nok på, så nu vender vi lige skråen en gang til og har sendt forvaltningen i byen for at finde ud af, hvad man kan gøre derude, og hvad det vil koste, siger Dan Riise.

Kommunen har allerede planlagt en cykelsti langs Overdrevsvejen mellem Favrholm Station og Københavnsvej.