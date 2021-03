Et flertal i byrådet vil have Frederiksborg Gruppen til at tilpasse Hammersholt Enge-projektet, så det kan være på det områder, der nu er udlagt til industri. Foto: Allan Nørregaard

Hammersholt Enge skal gøres mindre

Hillerød - 08. marts 2021 kl. 04:54 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Der skal ikke holdes et borgermøde om Hammersholt Enge, som projektet ser ud i sin nuværende form. I stedet skal projektet afgrænses til det område i Hammersholt, der i dag rummer et erhvervsområde. Kan og vil udvikleren Frederiksborg Gruppen det, skal der holdes et borgermøde om det tilpassede projekt, inden politikerne beslutter, om det skal tages med i kommuneplanen.

Det besluttede et flertal lørdag på et ekstraordinært byrådsmøde efter en længere politisk debat.

Bag beslutningen står et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, Venstre og Enhedslisten, mens SF og Nye Borgerlige stemte imod.

Udvalg nedstemt Forslaget, der blev stemt igennem, var formuleret af Økonomiudvalget selv. Det er sjældent, at Økonomiudvalget og Byrådet vælger at stemme imod fagudvangenes indstilling og lave egne forslag. Ikke desto mindre var det lige præcis det, der skete lørdag, hvor Økonomiudvalget og Byrådet skulle drøfte de anbefalinger som Natur-, Miljø- og Klimaudvalget (NMK) samt Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget (ABT) havde givet om Kommuneplan 2021 tidligere på ugen. I ABT, hvor der sidder medlemmer af Venstre, Socialdemokratiet og SF, var der enighed om, at der burde holdes et borgermøde om Frederiksborg Gruppens projekt Hammerholt Enge - en bæredygtig landsby med 250 boliger, erhverv og måske en dagligvareforretning.

Men Venstre havde ændret mening og stemte på byrådsmødet imod ABTs forslag sammen med Konservative, De Radikale og Enhedslisten.

Socialdemokratiet, SF og Nye Borgerlige valgte i første omgang at stemme for ABTs indstilling. Da der ikke var tilslutning til den, stemte Socialdemokratiet for Økonomiudvalgets forslag i stedet, og der var derfor overvældende flertal for det med stemmerne 24 for og tre imod.

- Nu er det jo sjældent, at ABT bliver stemt ned. Jeg vil gerne have lov til at sige tak til Økonomiudvalget for jeres grundighed. Jeg synes, at det er lykkedes jer at ramme det, som vi ikke fik skrevet så præcist ned, men som vi mente. Særligt glæder det mig, at vi stadig involverer borgerne, for det er det allervigtigste, hvis vi skal udvikle det, sagde Dan Riise, formand for ABT.

Underskrifter fremhævet De Radikale var glade for det forslag, som Økonomiudvalget havde diskuteret sig frem til. For partiet er Hammersholt Enge et spændende projekt med særlige ambitioner, men borgerinddragelsen er central.

- De 500, der har skrevet under, har skrevet under i forhold til alle tre projekter. Der kan være forskel på, hvad de synes om de tre projekter, især hvis byudviklingen af Hammersholt Enge kommer til at respektere de særlige naturområder og omdannelsen af industriområde til byudvikling, sagde Christina Thorholm (R) med henvisning til, at en gruppe i Hammersholt har samlet over 500 underskrifter mod byggeri i området.

Kan skabe utryghed Peter Langer (SF) mente, at det skaber utryghed, fordi noget andet skal pilles ud af kommuneplanen, hvis Hammersholt Enge kommer med.

- Det her handler om rummelighed. Vi skal jo pille noget ud, hvis vi skal sætte noget andet ind. Der sidder nogle i St. Lyngby, Skævinge, Meløse og måske Gørløse, der tænker »Hvad nu? Hvad skal pilles ud, hvis noget andet skal ind«. Det er ikke fordi, vi ikke synes, at Hammersholt Enge er et flot projekt, men som en kollega sagde, så skal det ligge et andet sted, sagde han.

- Den nye indstilling har den mangel, at man først spørger udvikler, om de ikke kan komme med et lille skrabet projekt, og så spørger vi borgerne. Vi synes, at man omvendt burde spørge borgerne først, sagde Peter Langer.

Thomas Brücker (S) var enig:

- Jeg synes klart, at vi skal lade borgerne bestemme, hvad der skal ske i deres område, i stedet for at lade en udvikler styrer det. Jeg er ked af, at ABTs indstilling ikke kan følges. Det er at trække pinen ud, og så skal vi pille andre områder ud, nogle som vil give langt mere mening at udvikle på.

Borgere før tilflyttere Nye Borgerliges Mette Thiesen mente, at man bør tage hensyn til de borgere, der allerede bor i kommunen.

- En ting er at planlægge for en masse mennesker, der skal flytte til Hillerød, men min prioritet er sådan set de mennesker, der allerede bor her. Der er rigtig mange mennesker, de har bosat sig i Ny Hammersholt, fordi der er landligt og skønt og dejligt og fantastisk natur, og derfor kan jeg bakke op om indstillingen fra ABT. Vi synes ikke, at der skal bygges derude punktum. Vi ønsker, at borgerne derude stadig kan nyde naturen og de landlige omgivelser, der er. Det må være vores fornemste pligt ikke bare altid at jagte nye borgere men at sikre, at de mennesker, der bor i Hillerød, har de bedst mulige forhold, sagde hun.

Nikolaj Frederiksen (K) stillede spørgsmålstegn ved, hvor de virksomheder, f.eks. Papiruld Danmark, som ligger i området, skal flytte hen, hvis området omdannes til boliger i stedet for industri.

- Jeg synes, at selve projektet er meget fint, men jeg har en skepsis over for, hvor den skal ligge. Og hvor skal virksomhederne ligge, hvis de skal flytte? Der er jo ikke nogen, der vil tage imod de lastbiler, der kører derud nu, sagde han.

Ø: Ikke flere gener end nu Tue Torzen, som selv bor i Lille Sverige, mente, at Hammersholt Enge ikke kommer til at genere nogen.

- Forskellen på Hammersholt Enge og de andre projekter er, at Hammersholt Enge går parallelt med banen og kommer derfor ikke til at ligge i vejen for nogen. Forbundet med en bro til Ny Hammersholt vil det give mulighed for en butik, og det savner vi rigtig meget. Der bliver fem minutter på cykel fra Hammersholt Enge til den nye station, og det kalder jeg altså stationsnært. Samlet set, hvis man tager lastbilerne væk og holder det op mod de ekstra personbiler, vil det gå lige op eller blive en mindre gene, sagde han.

Klaus Markussen V) glædede sig over, at man nu fokuserer alene på Hammersholt Enge.

- Hammersholt Enge indeholder mange af de værdier, som byråder normalt udtrykker, at de ønsker. Her er der mulighed for i samarbejde med lokalområdet og udvikleren at finde en fornuftig balance mellem borgerinddragelse og et nye afgrænset område til bæredygtig udvikling. Fremfor alt har vi en mulighed for ikke at lade den bæredygtige udvikling blive ved snakken, sagde han.

Nej til øvrige ønsker Et enigt byråd fulgte til gengæld ABT og NMKs indstilling om at sige nej til de øvrige byggeprojekter i Hammersholt med begrundelsen, at der i den gældende kommuneplan er rummelighed nok til de byudviklingsbehov, som Hillerød Kommune har. Områderne medtages heller ikke, da det er væsentligt at bevare det grønne område i retning af kommunegrænsen mod syd.

Hvis Hammersholt Enge kommer til at indgå i kommuneplanen, skal der laves en helhedsplan for området med vurdering af trafikbelastning, påkrævede trafikale investeringer, samt andre forhold som sikrer en succesfuld byudvikling.