Naboer i området afleverede underskrifter imod byggeri mellem Hammersholt og Ny Hammersholt. Nu melder et enigt byråd ud, at projektet ikke kommer med i kommuneplanen. Foto: Allan Nørregaard

Hammersholt Enge kommer ikke med i den næste kommuneplan

Af Per Skovkjær Sand

Efter megen debat om hvorvidt der skal udvikles et område mellem Ny Hammersholt og Hammersholt med boliger, 'Hammersholt Enge', siger alle partier i Hillerød Byråd nej til, at området kan komme med i den næste kommuneplan.

En kommuneplansperiode er på fire år, og udviklingsperspektivet er 12 år. Det vil sige, at byrådet i hver byrådsperiode tager stilling til de kommende 12 års fysiske udvikling af kommunen.

I pressemeddelelsen skriver det samlede byråd, at A, V, F, B, Ø, O, C og D indstiller, at: