Artiklen: Hair By Gylvin bliver til Park By Gylvin

Hair By Gylvin bliver til Park By Gylvin

Frisørsalonen Hair by Gylvin i Hillerød har indgået et partnerskab med Park Styling, som er et dansk frisørkoncept, der har fokus på bæredygtighed.

Samarbejdet betyder blandt andet, at der kommer en helt ny serie af produkter på hylderne, og at der kommer pant på emballagen.

Duoen Christine og Jacob Gylvin er fortsat indehavere af salonen, der fremover kommer til at hedde ’Park By Gylvin’.

Christine og Jacob Gylvin danner par både privat og professionelt, og de har haft frisørsalonen Hair by Gylvin i Hillerød siden 2006. De første år lå salonen i SlotsArkaderne, men i 2015 flyttede de salonen til gågaden.

Med dens 250 m2 og 11 frisører er Hair by Gylvin Nordsjællands største frisørsalon, og som noget helt unikt i branchen har Christine og Jacob valgt at have intet mindre end fire elever ansat.

”Elever er vigtige for frisørfagets fremtid. Uden elevpladser vil vi hurtigt få problemer med at skaffe dygtige frisører. Samtidig bidrager eleverne med rigtig meget i dagligdagen. De stiller mange spørgsmål til, hvordan og hvorfor vi gør, som vi gør, og de kommer selv med mange input om nye trends, som de får med sig fra skolen. Det er med til at holde os alle sammen til ilden,” siger Jacob Gylvin.