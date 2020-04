Se billedserie Det er svære dilemmaer, justitsminister Nick Hækkerup (S) i øjeblikket skal tage stilling til, når han sammen med regeringen skal beslutte tiltag, der skal forhindre coronasmitte. Men det er nødvendigt at træffe hurtige og vidtgående beslutninger i øjeblikket, mener han. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Hækkerup: Vi går på kanten af vores demokratiske spilleregler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hækkerup: Vi går på kanten af vores demokratiske spilleregler

Justitsminister Nick Hækkerup (S) kalder det ekstraordinært at være minister i en krisetid, der kræver hurtige og vidtrækkende beslutninger. Men beslutningerne er nødvendige, understreger han.

Hillerød - 13. april 2020 kl. 20:23 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hastelovgivning, restriktioner og opfordringer. Regeringen og myndighederne har de seneste uger truffet et hav af beslutninger i forsøget på at mindske coronasmitten, og det har forandret vores samfund markant.

- Det mest syrede er jo, at de beslutninger, vi træffer, påvirker alle mennesker i Danmark. Der er ikke nogen, der kan leve deres liv, sådan som de normalt ville leve det. Alle må opleve begrænsninger i, hvad de kan foretage sig, hvordan de kan rejse, og hvem de kan ses med, siger justitsminister Nick Hækkerup (S), som kalder det en ekstraordinær tid at være minister i.

- Som minister bruger man normalt meget tid på at snakke med Folketinget, og i den seneste tid har det i høj grad drejet sig om at få tingene til at fungere og få hastelovgivning igennem. Og det er sket med Folketingets opbakning, men Folketinget har samtidig stået på sidelinjen. Det er helt ekstraordinært.

Det tunge åg De beslutninger, som regeringen har truffet siden begyndelsen af marts og særligt fra den 11. marts, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) lukkede store dele af samfundet, har påvirket Nick Hækkerup. Men han tager ansvaret på sig med oprejst pande.

- Man taler tit om ansvarets tunge åg, der hviler på ens skuldre. Men sådan har jeg ikke haft det, jeg har altid haft det fint med at tage ansvar. Men jeg må indrømme, at da Mette (Frederiksen, red.) kiggede på mig og Nicolai (Wammen, finansminister, red.) og sagde: »Er det så det, vi gør?«, og vi nikkede, skulle jeg bagefter lige sidde for mig selv og lade det synke ind, hvad det var for en beslutning, vi havde truffet, fortæller Nick Hækkerup og tilføjer:

- Det er nogle uhyre vidtgående beslutninger, vi træffer, som dels påvirker os lige nu, men som også får stor betydning fremadrettet med en økonomi, der skal rettes op igen. Det her er en situation, som jeg tror, vil ændre forudsætningerne for vores liv.

Ifølge Nick Hækkerup har regeringens største dilemmaer bestået i, hvor langt man skal gå. Først i forhold til nedlukningen af landet, og nu i forhold til en genåbning.

- Hvor langt er det rigtigt at gå, og hvor meget tør vi åbne igen. Det her påvirker rigtig mange menneskers liv utrolig meget, og vi kan ikke vide, om det, vi gør, er det rigtige. Det eneste, vi ved med sikkerhed, er, at der er noget af det, som ikke er rigtigt. Men vi er også bare et sted, hvor vi er nødt til at gøre meget og nødt til at gøre det hurtigt, siger justitsministeren.

Demokratisk balancegang Og selvom de hurtige beslutninger og hastelovgivning i Nick Hækkerups optik er nødvendigt under omstændighederne, er han bevidst om, at det har en pris.

- Man skal virkelig passe på med hastelovgivning, fordi vi går på kanten af de almindelige demokratiske spilleregler. Men vi gør det for at kunne tage de skridt, som vi mener skal til. Det har været meget vidtgående skridt, men efter min bedste overbevisning også nødvendige skridt.

Justitsministeren fortæller, at der er meget mere i værktøjskassen, som regeringen kan trække op, hvis det bliver nødvendigt for at mindske smitterisikoen, men at man nu satser på en langsom genåbning af landet. Men det kræver tillid og fortsat god opførsel fra danskerne.

- Når det her lykkes, er det fordi, danskerne har taget anbefalingerne til sig. Hvis danskerne ikke gjorde det, ville de tiltag, vi kan tage politisk, slet ikke få samme gennemslagskraft. Det er helt afgørende, at danskerne er med og bakker op, og det gør danskerne heldigvis. Der er generelt grund til at rose danskerne, fordi vi står sammen og passer på dem, som har mest behov for det. Og de få, som ikke følger spillereglerne, får politiet fat i, og de bliver strafforfulgt, slår Nick Hækkerup fast.