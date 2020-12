Hillerød Kommune og Handicaprådet overrakte torsdag årets handicappris til de to judo-trænere Peter Treldal og Anette Wiingaard fra Hillerød Judo. På billedet ses bagest fra venstre Hillerød Judoklubs formand Michael Albrechtsen, Christina Thorholm, formand for Omsorg og Livskraftsudvalget, Kirsten Jensen, borgmester. På forreste række er det fra vesntre prismodtager Anette Wiingaard, Michael Davidsen, formand for Handicaprådet, og prismodtager Peter Treldal.

Hæder til judo-trænere: "I formår at gribe netop de børn, som har brug for det"

Peter Treldal og Anette Wiingaard har fået kommuens handicappris for deres arbejde med børn, der har brug for ekstra støtte

Hillerød - 04. december 2020 kl. 12:58 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Hillerød Kommune uddelte torsdag eftermiddag 'Hillerød Handicappris'.

Prisen uddeles en gang om året, og for at komme i betragtning til prisen skal man blandt andet have været med til at "skabe aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for mennesker med et handicap".

Og det må man sige, at årets to prismodtagere har.

Prisen gik nemlig til de to trænere Peter Treldal og Anette Wiingaard fra Hillerød Judo, der står bag Special Needs-holdet, der er for alle, der har brug for ekstra støtte - blandt andre børn og unge med autisme, muskelsvind og downsyndrom.

"I 12 år har I stået for Special Needs-holdet, og I har gjort det med hjertevarme, rummelighed og overskud. I har givet børnene gode oplevelser, og I har vist dem, at selv om man kan have udfordringer på nogle områder i sit liv, så kan man ofte meget mere, end man tror," sagde borgmester Kirsten Jensen (S) i sin tale, da hun overraskede de to prismodtagere, der ikke anede noget som helst om, at de skulle modtage årets handicappris.

Hente julepynt De var nemlig blevet lokket ned i FrederiksborgCentret under påskud af, at de skulle hente nogle juleting. Men i stedet ventede borgmesteren med blomster og hæder.

Tidligere prismodtagere: 2015 Torben Kjær

2016 Eva Holmegaard Larsen (sognepræst i Nødebo)

2017 Levuk

2018 Nødebo Hjulspin

2019 Hillerød Bueskyttelaug

I indstillingen af de to judo-trænere til handicapprisen står der blandt andet:

"Peter Treldal og Anette Wiingaard er Tordenskjolds soldater for Hillerød Judoklub med hjertet på det rette sted for børn med specielle behov. De indstilles på baggrund af deres store engagement med Special Needs-holdet, som har kørt i 12 år. Special Needs er for alle med brug for ekstra støtte og har deltagere med 1. og 2. grads autisme, muskelsvind, og downsyndrom. Dette er dog ingen hindring, og træningen er fuld af judo, sjov, disciplin, venskaber og glæde. Peter og Anette formår at gribe netop de børn, som har brug for det, og hvor andre trænere giver op".

Et skulderklap Peter Treldal er enormt glad for at have modtaget årets handicappris sammen med Anette Wiingaard.

"Vi gør det jo for at gøre nogle børn og unge menesker glade. Vi har ingen bagtanker om personlig vinding. Vi gør det simpelthen, fordi vi syntes, det er rigtig sjovt, og fordi vi synes, det er nogle fantastiske børn og unge mennesker, vi har med at gøre. At nogle så vælger at hædre os på denne måde, er vi selvfølgelig utrolig glade for, og vi opfatter det som et kolosalt stort skulderklap," siger Peter Treldal til Hillerød Posten.

Special Needs-holdet træner hver onsdag i Hillerød Judoklub, og selv om Peter Treldal har været træner for holdet i 12 år, så glæder han sig stadig hver gang, han skal ud af døren og af sted til træning.

"Det er fantastisk at se, når de her børn og unge finder ud af, at de faktisk kan meget mere, end de troede, de kunne. Mange af dem kommer fra miljøer, hvor det er deres handicap, der er i fokus. Sådan er det ikke, når de kommer ned og træner med os. Vi tager selvfølgelig hensyn til deres handicap, men det er ikke det, der er i fokus. Det er oplevelsen," fortæller Peter Treldal.

Det er Hillerød Kommune, der i samarbejde med Handicaprådet uddeler hanidcapprisen, der - udover selve hæderen - består af blomster, diplomer og et indrammet stykke kunst til ophængning.

