Hård kritik af Naturstyrelsen efter ulovlig fældning af træer

Hillerød - 26. februar 2021 kl. 05:05 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Fire gamle bøgetræer er blevet fældet i Nejede Vesterskov inden for de seneste måneder, og det er ikke bare kritisabelt og uforståeligt men også ulovligt.

Det mener Jens Lykkebo, der er medlem af bestyrelsen i Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland og nabo til Nejede Vesterskov, som han flere gange om ugen går tur i.

Nejede Vesterskov er henlagt som urørt skov, og derfor må træerne ikke fældes ved roden, som det er tilfældet med de fire bøgetræer.

- Det er helt i modstrid med alt, hvad der er sund fornuft og endda klart ulovligt. Træer med spættehuller må kun fældes i september og oktober. Denne bestemmelse er ikke rettet mod beskyttelse af spætter, men fordi flagermus bruger hullerne til vinterhi, fortæller Jens Lykkebo .

Det første træ blev fældet omkring jul og nytår, mens de tre andre træer blev fældet i løbet af januar.

Ifølge Jens Lykkebo er problemet ikke spætterne, der laver huller i træerne, for de finder bare et andet træ at lave et hul i. Problemet er, at hvis de spættehuller bliver brugt af blandt andet flagermus, som er i fare for at forsvinde, ligesom et hav af insekter og svampe vil mangle disse gamle træer.

Kritisabelt og uforståeligt Jens Lykkebo var for nylig forbi og tælle årringe i et af de fældede træer, og på den baggrund skyder han træet til at være 170-180 år gammelt.

- Vi har i årevis talt om vigtigheden af at lade gamle træer dø på roden og lade dem stå til gavn for et væld af arter. Derfor er det dybt kritisabelt og ganske uforståeligt at fælde gamle og naturlige veterantræer. Sådanne træer er en absolut mangelvare i danske skove. Man har lagt en del skove ud som urørt skov for netop at lade træerne ældes og falde hen på naturlig vis. Nejede Vesterskov, hvor den uforståelige fældning af naturlige veterantræer er sket, er netop lagt ud som urørt skov og i øvrigt en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, fortæller Jens Lykkebo og fortsætter:

- Helt uforståelig bliver denne sag, fordi vi for tiden er vidne til, at Naturstyrelsen bruger dynamit og motorsave og mange dyre mandetimer for at gøre skade på sunde træer i et forsøg på kunstigt at ælde disse, siger han.

Dansk Ornitologisk Forening overvejer nu, om hændelsen skal politianmeldes, med mindre Naturstyrelsen giver en offentlig undskyldning og lover, at noget lignende ikke vil ske i fremtiden.

Kunne beskæres i stedet Hvis Naturstyrelsen vurderede, at der var fare for, at træerne ville vælte, eller grene ville knække, til fare for mennesker, der færdes i skoven, så kunne man havde grebet sagen anderledes an, mener Jens Lykkebo.

- Man kunne beskære de udhængende større grene, topkappe træet eller fælde den øverste del og lade en meget høj stub blive stående. Alt dette er velkendte metoder, som man bare har set stort på, i stedet for at prioritere disse gamle og fine veterantræer. Man tager mere hensyn til mennesket end naturen. Jeg møder mennesker herude i skoven, der er forfærdede over, at træerne nu er blevet fældet på den måde.

På naturens præmisser Han mener, at det er tid til at lære, at det at færdes i naturen er på naturens præmisser. Han sammenligner det med at lære, at man ikke må gå ud på isen på søer om vinteren, hvis den ikke er tyk nok.

- Vi må forstå at skoven ikke er hverken en have, en park eller et fitnesscenter, men et stykke natur. Vi skal sørge for egen sikkerhed, være opmærksomme og så blive væk fra skoven, når det blæser for kraftigt. Ligesom vi ikke går ud på isen, når denne er usikker. Eller i øvrigt tankeløst udsætter os selv for farer. Lad de gamle døde træer stå og oplys ved indgangen til skoven om, at denne skov er en såkaldt urørt skov, her står gamle og døde træer og man færdes her på eget ansvar, siger han.

Styrelse: Det var en fejl Hos Naturstyrelsen forklarer skovrider og chef for lokalenheden i Nordsjælland, Jens Bjerregaard Christensen, at det var nødvendigt at fælde træerne, da de var fyldt med råd.

- Træerne er blevet fældet af sikkerhedshensyn, og under det retslige ansvar i forhold til risikotræer, der påhviler Naturstyrelsen som lodsejer. Fældningen er sket på et uhensigtsmæssigt tidspunkt. Træer med spættehuller skal ikke fældes nu, og at det er sket vil jeg gerne beklage, siger han.