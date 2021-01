Se billedserie Kronsprins Frederik vasker hænder foran Sophienborgskolen ved hans besøg på skolen i september 2020. Nu opsættes flere håndvaske på skolerne. Foto: Allan Nørregaard

Håndvaske for to millioner til skoler

Der skal ikke længere være kø ved håndvaskene på Hillerøds skoler - nu opstilles 79 nye håndvaske.

Hillerød - 06. januar 2021 kl. 06:30 Kontakt redaktionen

Af Per Skovkjær Sand

Hillerød: Vask hænder, sprit af. Det har været et mantra gennem 2020 og 2021, som ikke mindst børn er blevet lært at huske.

Nu bliver det endnu lettere for eleverne på Hillerød Kommunes skoler at efterleve de håndhygiejniske retningslinjer, for der kommer nemlig 79 nye håndvaske på kommunens skoler.

Byrådet besluttede på et møde tirsdag morgen, hvor håndvaskene var eneste punkt, at godkende en bevilling på 1,84 millioner kroner til de 79 nye håndvaske.

Forebygger sygdomme I indstillingen til byrådet skriver kommunens embedsmænd:

- Forvaltningen vurderer, at etableringen af ekstra håndvaske generelt øger elevernes mulighed for god håndhygiejne, og også kan medvirke til at forebygge udbredelsen af andre smitsomme sygdomme på skolerne sidenhen samt antageligt bidrage til et lavere sygefravær.

Ud over de 1,84 millioner til selve håndvaskene er der afsat 55.000 kroner som et engangsbeløb til byggestyring samt 37.000 kroner årligt til at skifte pakninger, batterier i armaturer, afkalke og skifte armaturer. Der er også afsat 400.000 kroner årligt til drift i form af rengøring.

De nuværende er ikke nok Grunden til, at der er brug for de nye håndvaske er, at eleverne ikke skal stå for tæt, når de venter på vandhanen.

- Det eksisterende niveau af indendørs håndvaske gør det ikke muligt - uden lange kødannelser - at sikre, at alle elever får vasket hænder, fx når de har været udenfor, spist eller på anden vis har fået beskidte hænder, står der i referatet fra byrådsmødet.

Forvaltningen har overvejet muligheden for at spritte mere hænder, men det er en dyr og dårlig løsning, fordi det vil »medføre en løbende driftsopgave og udgift at indkøbe og uddele mere sprit« og fordi at »ud fra et hygiejnemæssigt synspunkt er håndvask ... et bedre alternativ end håndsprit.«

Håndvask uden døre Allerede i foråret 2020 fik skolerne nye, udendørs håndvaske de steder, hvor der ikke allerede var håndvaske for at »sikre en velfungerende skoledag under Covid-19 efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger om øget håndvask«, fremgår det af byredsreferatet.

Det vil være meget dyrt at flytte de udendørs håndvaske indenfor, hvor de heller ikke ville passe ind, vurderer forvaltningen, og derfor skal der nye til.

De nye håndvaske skal »etableres permanent, idet en midlertidig etablering vil betyde, at der vil skulle afsættes yderligere ressourcer til at genetablere maling på vægge og gulve ved afløb,« fremgår det.

Ud over nye håndvaske bliver der også sat nye drikkefontæner op på nogle skoler. Drikkefontænerne gør, at der bliver mindre kø ved vandhanerne, hvor eleverne skal vaske hænder. Forvaltningen skriver, at håndvaskene kan blive sat op med det samme og være klar til brug om én eller halvanden måned.