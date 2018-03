Det er ikke nok at lave mål i håndbold. Der skal også penge i kassen, og det kniber, når der mangler en hovedsponsor. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Håndboldklub beder kommune om penge

Hillerød - 13. marts 2018

Nordsjælland Håndbold mangler penge, og har bedt Hillerød Kommune om et ekstraordinært tilskud på 100.000 kroner. Hillerød Kommune giver i forvejen 250.000 kroner til klubben i 2018 og 2019, og i Udvalget for Idræt og Sundhed er politikerne enige om at give de 100.000 kroner ekstra til klubben. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er ikke den nemmeste beslutning i verden, for vi er ikke interesseret i at kaste gode penge efter dårlige, og det er jo ikke fordi, vi vælter os i ekstra midler. Omvendt synes vi, at det er vigtigt at vi har et hold i ligaen i Nordsjælland, hvor de bestemt gør en god figur, siger udvalgets formand, Hanne Kierkegaard (V).

Baggrunden for Nordsjællands Håndbolds henvendelse er, at klubben inden den 30. juni skal have skaffet 1,8 millioner kroner for at få lov at fortsætte i håndboldligaen. Sportsligt følger klubben pænt med i den bedste række, men økonomisk ser det værre ud, fordi klubben mangler en hovedsponsor. Cirka 800.000 kroner af de mange penge er samlet ind, men der er altså et stykke endnu til at klubben nå i mål økonomisk.

Pengene fra Hillerød Kommune gives dog ikke uden krav til klubben.

- Den her bevilling på de 100.000 kroner er forudsat, at de kan vise et fornuftigt budget fremadrettet, siger Hanne Kierkegaard.

Inden pengene kan udbetales til klubben skal Økonomiudvalget og Byrådet også godkende det ekstraordinære tilskud.

Det er ikke kun Hillerød Kommune, der bliver bedt om at putte flere penge i klubbens kasse. Gribskov Kommune har fået samme appel fra håndboldklubben, og Helsingør Kommune har allerede givet tilsagn om, at klubben får de 100.000 kroner.

Det er ikke første gang, Nordsjællands Håndbold har været nødt til at bede Hillerød Kommune om penge. Tilbage i 2013 havde klubben et meget akut pengeproblem. Klubben havde pludselig fået mulighed for at rykke op i håndboldligaen - men det kunne ikke lade sig gøre uden en pengeindsprøjtning, blandt andet fra Hillerød Kommune, som i juni 2013 fandt 500.000 kroner til klubben.

For et års tid siden måtte Nordsjællands Håndbold igen gå til de tre hjemkommuner med hatten i hånden. Dengang skyldtes det ændrede kapitalkrav fra Dansk Håndbold Forbund, som stillede nye krav til klubbernes økonomi. Alle tre kommuner endte med at finde ekstraordinære 175.000 kroner hver til klubben, som nu allerede er i økonomiske vanskeligheder igen.