Håndbold: Tre på stribe for Hillerøds herrer

Øresund forsøgte med et offensivt forsvar, som skabte lidt problemer i en periode, men Hillerød formåde dog hurtigt at finde rytmen igen og holde Øresund komfortabelt bag sig.

"Vi har fået den start, som vi har troet og håbet på - nu er det utrolig vigtigt, at vi holder fokus på de kommende opgaver, så starten ikke bliver en sovepude for os. Nu har vi 18 dage til vores næste kamp, som giver os mulighed for at få arbejdet med lidt flere ting," lyder det fra cheftræner Morten Rasmusson.