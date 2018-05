Se billedserie HHM A/S har det seneste år afleveret flere boligbyggerier, bl.a. Rahbek Hus i Carlsberg Byen i København.

HHM får nyt overskud på boligbyggeri

Hillerød - 10. maj 2018 kl. 08:51 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Entreprenørfirmaet HHM A/S med hovedsæde i Hillerød har fastholdt sin rekordhøje omsætning fra 2016 til 2017. Det viser firmaets årsregnskab, der netop er offentliggjort.

Omsætningen for 2017 landede på 682 millioner kroner, hvilket er på niveau med 2016, hvor HHM A/S omsatte for 690 millioner kroner Resultatet for 2017 er lidt lavere end i 2016, men er fortsat på et tilfredsstillende niveau, oplyser selskabet. HHM går ud af 2017 med et resultat på 21,7 millioner kroner mod 31,5 miollioner kroner i 2016.

Bag tallene gemmer sig en høj aktivitet på boligområdet. HHM A/S opfører en bred palet af boligformer som pleje- og seniorboliger til rækkehuse og lejligheder til både det private og almene marked.

I løbet af 2017 og 1. kvartal af 2018 har HHM afleveret bl.a. 40 rækkehuse i Irmabyen i Rødovre og 171 boliger i Bellarækkerne i Ørestaden. I Carlsberg Byen i København blev Rahbek Hus med 37 lejligheder ud af i alt 171 overdraget til bygherren i november sidste år, og for nylig blev yderligere 81 boliger afleveret i form af Bindesbøll Hus og Heiberg Huse.

HHM A/S forventer, at det høje aktivitetsniveau fortsætter i 2018, der på nuværende tidspunkt har en ordrebeholdning, der underbygger disse forventninger.

- Et område vi arbejder intensivt med hvert år, og som en integreret del af vores strategi, er målet om at være blandt de bedste i branchen målt på parametrene: Tid, mangler ved aflevering, arbejdsmiljø og kundetilfredshed. Her bliver vi løbende evalueret af Byggeriets Evaluerings Center, og HHM er fortsat blandt byggebranchens bedst placerede, fortæller Svend Pedersen, der er direktør i HHM A/S.

Som noget helt nyt skal HHM opføre en ny bydel nord for Uvelse, der ligger tæt på Slangerup, men er en del af Hillerød Kommune. På grunden i Uvelse bliver der plads til 46 nye boliger, hvor køberne får opført et helt nyt HHM-hus.

- Placeringen i Uvelse er perfekt til familier, der ønsker at bo naturskønt i fred og ro men stadig tæt på byen. På et kvarter kan du stå midt i Hillerød, hvor der er gode indkøbsmuligheder og kulturliv. Samtidig ligger det ideelt i forhold til de mange nye arbejdspladser, der er på vej til Hillerød de kommende år, forklarer Svend Pedersen.

Udover Uvelse er HHM også i fuld gang med et stort lejlighedsprojekt for ejendomsselskabet Dades på området for den tidligere Søborg møbelfabrik. Her bliver der udviklet et nyt boligområde med 183 lejligheder, som HHM skal opføre. Boligerne skal stå færdige i 2020.