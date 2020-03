Se billedserie - Vi er forpligtet til at fortsætte med at bygge. Så det er en balancegang, hvordan vi gør det, uden at tilsidesætte myndighedernes anbefalinger, siger Peter Carstensen, direktør i HHM. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

HHM deler sig i to og bygger videre

Håndsprit, skiftehold i skurvognen og frokostpause på skift. Sådan vil HHM fortsætte med at bygge uden at sprede coronavirus.

Hillerød - 13. marts 2020

Private virksomheder landet over ændrer i disse dage arbejdsgange og ruster sig til en meget unormal hverdag, hvor spredningen af coronavirus skal forhindres, mens arbejdet skal fortsætte om omsætningen sikres.

Det gælder også byggevirksomheden HHM A/S, som har 200 medarbejdere og byggepladser over det meste af Nordsjælland og Storkøbenhavn.

Balancegang En af HHM's byggepladser ligger på Frederiksværksgade i Hillerød, hvor HHM er ved at opføre boligkomplekset Kejserhaven for Skanska. Fredag midt på dagen er der weekendstemning på pladsen. Håndværkerne er som alle andre fredage gået tidligt hjem, og i skurvognen er byggeledelsen ved at gøre klar til mindst to uger i coronatilstand.

- Vi arbejder på skift, fortæller Janus Hanghøj, som styrer jord- og betonentreprisen på Kejserhaven, mens Steffen Kærgaard er byggeleder. I næste uge arbejder Steffen Kærgaard i skurvognen mandag, onsdag og fredag og Janus Hanghøj møder ind tirsdag og torsdag.

Sådan er det på alle HHM's byggerier.

- Vi er forpligtet til at fortsætte med at bygge. Så det er en balancegang, hvordan vi gør det, uden at tilsidesætte myndighedernes anbefalinger. Vi har taget en beslutning om at forsøge at mindske risikoen for, at det får konsekvenser for virksomheden, og at hvis det får, så bliver de så små som muligt, fortæller direktør i HHM A/S, Peter Carstensen og fortsætter:

- Vi har delt byggeledelsen i to hold. Hvis der er en der bliver syg, så er der risiko for, at han har smittet sine kolleger. Men så er det andet hold ikke smittet, og vi kan fortsætte produktionen og sikre, at vi har en kompetent byggeledelse hele tiden, siger han.

Svært at arbejde hjemme Det administrative personale i virksomheden arbejder hjemme hele tiden.

- Og så er der håndværkerne. Det er svært for dem at arbejde hjemmefra. De møder ind, og arbejder som normalt, siger Peter Carstensen.

Og så alligevel ikke helt normalt. For der vaskes hænder en del mere end før, og der bliver sprittet af. Der er fokus på at holde afstand til hinanden, mens der arbejdes og undgå fysisk kontakt, hvis det kan lade sig gøre.

Håndværkerne er også blevet bedt om at holde pause på skift, så de ikke samles for mange i de trange skurvogne.

- I stedet for at sidde ti i et lille lokale, kan man spise to eller tre samtidig, siger Peter Carstensen.

HHM har også indført en regel om, at håndværkere og funktionærer skal blive på de samme byggeplads de næste to uger, hvor man normalt godt kan skifte fra plads til plads.

Det betyder blandt andet, at Janus Hanghøj og Steffen Kærgaard må klare sig uden projektchefen, som også er projektchef på HHM's store boligprojekt Møbelfabrikken i Søby, hvor der er kort tid til aflevering, og projektchefen nu koncentrerer sig om det store projekt.

Men på Kejserhaven er der længe til afleveringen, som er planlagt til slutningen af 2021.

- Det vi laver lige nu er finish på jordarbejdet, og vi har ikke ret travlt. Hvis vi var bagud med tidsplanen ville de være et problem. Men fordi vi er foran, kan vi godt skrue lidt ned, siger Janus Hanghøj og fortsætter:

- Der er jo ingen af os, der har været syge, men hvis der pludselig er en på pladsen, der bliver syg, så er det en ny situation. Så kan det være, at vi bliver nødt til at lukke en plads ned, siger han, inden han pakker sin computer ned for at tage hjem og holde weekend.

- Ja, vi ses jo ikke næste uge - det bliver over telefonen, siger Steffen Kærgaard, inden Janus Hanghøj forlader skurvognen, hvor radioen kører med konstante opdateringer om coronavirus, som den har gjort de sidste par uger, og især efter statsministerens historiske udmelding onsdag aften om, at Danmark nedlukkes så meget som muligt.

Kort efter pressemødet mødtes ledelsen i HHM og tog beslutningen om, hvordan HHM vil arbejde videre og samtidig mindske risikoen for smittespredning. Inden midnat var der information ud til medarbejderne

Torsdag morgen mødte medarbejderne ind og lavede en plan og snakkede med de timelønnede om, hvordan det kommer til at foregå helt praktisk.

- Vi har taget vores forholdsregler, vi har været hurtige til at informere, og tingene bliver fulgt. Vi har fuld produktion, og både medarbejdere og kunder har taget imod det, siger Peter Carstensen og fortsætter:

- Så længe, der er beskeden sygdom, forventer vi ikke, at det på kort sigt har en mærkbar effekt på vores produktion.

Han regner dog ikke med, at coronavirus slet ikke kommer til at påvirke HHM.

- Vi kan risikere, at der vil være materielmangel, fordi materialerne ikke kan blive kørt ud, eller ikke kan skaffes af vores leverandører. Vi er ret opmærksomme på, hvad vi kan gøre for ikke at hamstre, men også være sikre på, at vi kan producere.

Sidste uge mærkede HHM, at enkelte elektriske komponenter har været svære at få fat i, men ellers har virksomheden ikke oplevet mangel på byggematerialer.

Peter Carstensen er dog ikke bekymret over fremtiden, selv om pandemien lige nu påvirker hele verden og mange virksomheder allerede er meget pressede og oplever markant nedgang i omsætningen.

- Der er en risiko. Der er andre brancher, der er ramt allerede. Og der vil være afledte konsekvenser. Spørgsmålet er, hvor store de bliver. Vi lever jo af, at vores kunder får solgt de boliger, der skal opføres. Men det er på langt sigt, det kan få konsekvenser, siger han og fortæller, at HHM har ordrebøger fyldt langt ind i 2021, siger han.

