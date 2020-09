HF-kursister tester sig selv for corona

Et stik i fingeren og to dråber rødt blod. Det er, hvad kursister på HF & VUC Nordsjælland i sidste uge har afgivet til deres biologiprojekt. Blodet bruges til at teste, om de har haft corona.

For 18-årige Victor Falk Aaen er det dog ikke helt ukompliceret at få blod nok ud af fingeren.

Til sidst lykkes det ham alligevel at få blodet placeret i den lille hvide testbrik. Der skal det blandes med to dråber saltvand, og så skal han ellers bare vente 15 minutter på resultatet.

"Jeg er ikke nervøs for testen, for jeg er sikker på, at jeg ikke har været syg. Forsøget her er egentlig bare starten på et forløb om corona. Vi skal lære om hvordan smitte spredes, og hvordan man danner antistoffer. Det er jeg mere spændt på," fortæller Victor Falk Aaen i en pressemeddelelse fra HF & VUC Nordsjælland.