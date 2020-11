Se billedserie Der var hekse og monstre på spil i bymidten i Hillerød i lørdags i forbindelse med halloween. Foto: Jan Stephan

Send til din ven. X Artiklen: Gys og gru: Indkøbstur med hekse og monstre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gys og gru: Indkøbstur med hekse og monstre

De helt vilde halloween-løjer er i år blevet aflyst på grund af corona - men mange fik sig sikkert et lille chok alligevel på lørdagens indkøbstur

Hillerød - 03. november 2020 kl. 11:02 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Der var hekse og monstre på spil i bymidten i Hillerød i lørdags.

De var heldigvis ikke så farlige, som de så ud til, men der var nok nogle, der fik sig et lille chok alligevel. Se flere billeder i galleriet øverst i artiklen...

Det var Hillerød ByForum og SlotsArkaderne, der havde bedt de uhyggelige skabninger om at gå rundt i gaderne og sprede (u)hyggelig stemning i anledning af halloween.

Normalt - altså når der ikke lige er en corona-pandemi, der raser - mødes flere tusinde mennesker til en 'Horror Walk' i Hillerød i forbindelse med halloween, men den kan selvsagt ikke gennemføres i år på grund af corona-restriktionerne. Men kunderne i bymidten skulle altså ikke snydes for et godt gys, fortæller Mette Kragh Faurholdt, der er citykoordinator i Hillerød ByForum.

"Jeg tror, at der var mange, der blev glædeligt overrasket over, at der skete noget i disse corona-tider," siger Mette Kragh Faurholdt.

Føler sig frem Hverken Hillerød ByForum eller SlotsArkaderne havde råbt højt om lørdagens uhyggelige indslag. Og det var helt bevidst.

"Vi prøver stadig at føle os frem i forhold til, hvad vi kan og må i forhold til corona-restriktionerne. Vi har selvfølgelig ikke lyst til at lave noget, hvor folk stimler sammen og overtræder forsamlingsloftet på ti personer, og derfor valgte vi, at heksene og monstrene skulle være en glædelig overraskelse," fortæller Mette Kragh Faurholdt, der er i løbende dialog med andre handelsbyer rundt omkring i landet om, hvad der kan lade sig gøre - og hvad der er forsvarligt - mens corona-pandemien er over os.

"Vi skal jo hele tiden prøve at finde balancen. På den ene side vil vi godt give kunderne nogle oplevelser, mens de handler, men på den anden side skal vi selvfølgelig sørge for at overholde alle corona-restriktionerne. Vi arbejder på flere overraskelser, men vi tør ikke love noget endnu. Vi kan jo risikere, at det hele bliver aflyst fra den ene dag til den anden på grund af corona-situationen," siger Mette Kragh Faurholdt.

De såkaldte 'sprittere', der er voksne spejdere fra De Gule Spejdere i Hillerød, deler i øvrigt gratis håndsprit ud til kunderne i bymidten hver fredag og lørdag fra den 20. november og frem til jul. De er også klar med håndsprit de to sidste dage op til jul - altså den 22. og 23. december.