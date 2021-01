Det er elever fra FG Live, der står for blandt andet produktionen af de virtuelle orienteringsmøde. Pressefoto

Gymnasium har succes med virtuelle orienteringsmøder

Der har været stor interesse for Frederiksborg Gymnasium & HF's virtuelle orienteringsmøder

Hillerød - 19. januar 2021 kl. 19:30 Kontakt redaktionen

Orienteringsmøderne på Frederiksborg Gymnasium & HF er i år virtuelle på grund af corona-restriktionerne.

Derfor inviterede det lokale gymnasium forleden mulige kommende elever og forældre indenfor til et virtuelt orienteringsmøde, hvor elevklubben FG Live producerede liveindholdet.

Frederiksborg Gymnasium & HF har valgt at afholde virtuelle orienteringsmøder, så de unge har mulighed for at træffe det rigtige valg om, hvilken uddannelse de skal vælge.

Det virtuelle orienteringsmøde, der blev afholdt den 13. januar, bød på en video, der præsenterede livet på skolen, herunder undervisningen, skolens internationale profil, musikliv og musical, elevklubber og meget mere, skriver gymnasiet i en pressemeddelelse.

Efter præsentationen af skolen stod rektor Anders Krogsøe klar med elever og lærere, der på skift svarede på spørgsmål fra interesserede unge.

Rektor Anders Krogsøe og elever og lærere svarer på spørgsmål fra de unge og deres forældre, der kan stille deres spørgsmål i chatten. Pressefoto

Stor interesse Streamingen foregik på YouTube, hvor de unge og forældre kunne stille spørgsmål i chatten. Lidt over 900 deltog i mødet, og det glæder rektor Anders Krogsøe, at interessen var så stor.

"Det er vigtigt for os som skole at åbne dørene for de unge, der i disse uger går og skal vælge både uddannelse og uddannelsessted. I år tvang omstændighederne os til at tænke anderledes end sædvanligt. Vi er heldige at have de mange digitale muligheder, der kan tages i brug i forhold til at invitere kommende elever og forældre indenfor," siger han i pressemeddelelsen.

Anders Krogsøe er utroligt stolt af, at det er nogle af skolens egne elever, der har været de bærende kræfter ved afviklingen af arrangementet i form af fem elever fra FG Live, der stod for alt det tekniske og afviklingen på selve aftenen.

"Jeg er dybt imponeret over elevernes kunnen og evne til at producere et live-arrangement, som vores virtuelle orienteringsaften for stx. Det giver et godt indblik i skolens dna, idet eleverne og deres engagement er en afgørende drivkraft. FG Live har tidligere produceret en Versus-udsendelse og en virtuel juleafslutning for alle skolens elever, og har således efterhånden en solid erfaring at trække på," siger han.

Orienteringsaftenen kan fortsat streames på YouTube, og onsdag den 20. januar åbner skolen igen de virtuelle døre for mulige kommende hf-elever og deres forældre.

Også her vil der være mulighed for at stille spørgsmål til elever og lærere. Der har ligeledes været et virtuelt orienteringsmøde for kommende eliteidrætselever, der også kan genses på YouTube. mw

