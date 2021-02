Gymnasium fortæller ny uddannelse til unge med autisme

Linjen gør det muligt for eleven at komme gennem HHX-uddannelsen på et almindeligt gymnasium - med studiemiljø, relevante fag, afsluttende eksamen og hvad der ellers hører gymnasietiden til, men uden store skift og ændringer i skemaet og med særligt uddannede undervisere.

"Unge mennesker med en autismediagnose kan være for eksempel være virkelig dygtige til flere sprog, eller de kan have ekstraordinære evner inden for matematikken. Men de har også en anderledes måde at sanse, begå og forstå verden på. Det kan give udfordringer i forhold til sociale samspil og kommunikation med andre mennesker - særligt i større sammenhænge, som en uddannelse kan være," udtaler rektor Jesper Skibsted Als i en pressemeddelelse.