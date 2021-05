Se billedserie Simon Berg Nordgerd Zachariasen, Peter Bjørholm Hansen og Sofus Kamp Holmgaard Aaes skal til Danmarksmesterskabet i Teknologi. Pressefoto

Gymnasieelever klar til DM i Teknologi

Tre elever fra 2.I på HTX vandt førsteplads for opfindelse af strømsparer

Hillerød - 26. maj 2021 kl. 15:09 Kontakt redaktionen

45.000 tons CO2 bliver hvert år udledt på grund af passiv strøm i Danmark - altså strøm som ingen får glæde af, fordi det bliver brugt af for eksempel apparater, som står på standby. Simon Berg Nordgerd Zachariasen, Peter Bjørholm Hansen og Sofus Kamp Holmgaard Aaes fra 2.I på Hillerød Tekniske Gymnasium har i faget teknologi udviklet et produkt, som skal kunne reducere dette med 80-90 procent.

I korte træk har de udviklet en strømsparer, som kan tilsluttes et almindeligt relæ og på sigt styres via en app, så man helt kan slukke for strømmen i forskellige rum eller grupper.

"Energy Saver 9000X" Ideen og prototypen af deres produkt, "Energy Saver 9000X", har de netop præsenteret til den årlige teknologi-fernisering. Normalt bliver dagen fejret med et stort setup på skolen, men på grund af COVID-19 mødte eleverne ind i hold og præsenterede over Zoom for et hold af dommere fra erhvervslivet. Medarbejdere fra FOSS, C4 Hillerød, DTU Kemi, DTU Compute, Oticon Medical og Teknologisk Institut havde sagt ja til at bedømme elevernes produkter og opgaver.

Med strømspareren kan en husstand spare cirka 1400 kroner årligt, forklarede eleverne til deres fremvisning, som overbeviste dommerne om, at "Energy Saver 9000X" skulle løbe med førstepladsen og en plads direkte videre til Danmarksmesterskabet i Teknologi.

"Vildt vi skal til DM" "Det var over al forventning, at vi vandt, for der var mange gode projekter. Så det er ret vildt, at vi skal til DM - vi går selvfølgelig efter at bringe guldet hjem," udtaler HTX-eleven Simon i en pressemeddelelse.

