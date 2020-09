Gymnasieelever i aktion på stationen: Serverer SU-mad og kræver bedre levevilkår

”Vi vil gerne give – ikke bare studerende, men også alle andre mennesker – et indblik i, hvordan det er at leve på SU. Det kan for de fleste slet ikke lade sig gøre, hvis ikke man har et arbejde ved siden af, og derfor vil vi gerne råbe politikerne op her i kølvandet på finanslovforhandlingerne,” fortæller Mike Viking Nørgaard Hansen, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Nordsjælland.

Det er en fuldtidsbeskæftigelse at studere, og derfor skal man ikke være nødsaget til at arbejde ved siden af forelæsninger og bunker af afleveringer for at sikre at få mad på bordet. Det er budskabet, når danske gymnasieelever torsdag aften går på gaden og deler SU-mad ud i coronavenlig stil på Hillerød Station.

Mere specifikt er det knækbrødsmadder med pålæg, som gymnasieeleverne kommer til at dele ud. Det er nemlig et godt eksempel på, hvad studerende i dag lever af, mener Mike Viking Nørgaard Hansen.

Uligheden spirer

Formanden peger desuden på, at den nuværende SU-sats ikke giver nogen mening, hvis regeringen holder fast i, at alle skal have lige muligheder for at studere. I stedet er satsen med til at skabe større ulighed, fordi ikke alle har de samme forudsætninger.

”Der skabes en ulighed mellem de studerende, fordi nogle kan få hjælp hjemmefra og derfor kan koncentrere sig hundrede procent om studiet, mens andre må arbejde ved siden af for at have råd til at leve,” forklarer han.