Elever og ansatte på Frederiksborg Gymnasium og HF skal frem mod efterårsferien bære mundbind i frikvarterer og på skolens gange. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Gymnasie indfører krav om mundbind for elever og ansatte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gymnasie indfører krav om mundbind for elever og ansatte

Hillerød - 29. september 2020 kl. 13:27 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Frederiksborg Gymnasium & HF i Hillerød indfører brug af mundbind indtil efterårsferien.

- Frederiksborg Gymnasium & HF ønsker at bidrage til at forebygge smittespredning af Covid-19 i Hillerød, hvor kommunen i øjeblikket arbejder med at inddæmme smitten. Skolen ønsker at udvise ekstra forsigtighed og indfører derfor indtil videre frem til efterårsferien krav om mundbind i frikvartererne, når elever og ansatte bevæger sig rundt på skolen, skriver skolen i en pressemeddelelse.

Det ligger gymnasiet på sinde at forsøge at forhindre en midlertidig skolelukning som følge af et eventuelt smitteudbrud, som det er set andre steder i landet. Rektor Anders Krogsøe udtaler i den forbindelse:

- Frederiksborg Gymnasium & HF er en stor lokal arbejdsplads i Hillerød, hvor mange af byens lokale unge også har deres daglige gang. For at sikre et godt læringsmiljø og elevernes trivsel, ønsker vi at undgå at skulle sende mange elever hjem som følge af et eventuelt smitteudbrud af Covid-19. Derfor indfører vi mundbind i frikvartererne på gangene for elever og ansatte indtil videre frem til efterårsferien, siger han.

Efter efterårsferien vil kravet om mundbind i frikvartererne for elever og ansatte blive evalueret i tråd med de øvrige nationale tiltag. Mundbindet skal ikke bæres i klasselokalerne. Skolen stiller mundbind til rådighed for eleverne, men eleverne opfordres til at anskaffe egne genanvendelige mundbind af hensyn til miljøet. Elever kan undtages fra kravet om mundbind, hvis der er særlige hensyn i tråd med de øvrige steder i samfundet med krav om mundbind.