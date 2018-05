Guldteskeer og smykker stjålet

Nordsjællands Politi modtog lørdag klokken 09.27 en anmeldelse om, at der havde været indbrud i en villa på Blåmejsevej. Da husets ejere er bortset, har man endnu ikke opgjort, hvad der måtte være stjålet, men politiet har konstateret, at ukendte gerningsmænd har opbrudt en terrassedør. Til det formål har gerningsmændene brugt et stemmejern, som er stjålet fra et redskabsskur tilhørende huset, og politiet vil nu forsøge at sikre sig DNA-spor fra stemmejernet.