Se billedserie Charlotte Tijhuis og Karina Sørensen har sammen skabt Point North - armbånd til mænd. Pressefoto

Guldsmed og sadelmager skaber smykkeserie til mænd

Guldsmed Charlotte Tijhuis og sadelmager Karina Sørensen, som begge har butik og værksted i Hillerød, har skabt nye armbånd til mænd

Hillerød - 27. december 2020 kl. 05:19 Kontakt redaktionen

To kvindelige kunsthåndværkere, som har værksted i Helsingørsgade i Hillerød, har fundet sammen om at skabe et nyt smykkekoncept for mænd.

Guldsmed Charlotte Tijhuis har butik i Helsingørsgade 3, og sadelmager Karina Sørensen holder til med sit værksted Leather Goods, skråt over for i nummer 10.

Mødtes ved et tilfælde De to har kendt hinanden længe - siden dengang Karina Sørensen havde sit værksted på Hundested Havn. Hun havde lige haft en kunde, der ville have lavet et specielt armbånd til sit bryllup, og dagen efter trådte Charlotte Tijhuis ind på værkstedet. Hun var på rundvisning på havnen for at starte et værksted op der. De to arbejdede sammen om armbåndet til brylluppet, og det gav så fint et resultat, at lysten til at arbejde videre var vakt.

Et par år Deres fælles brand hedder 'Point North', og produkterne er maskuline armbånd lavet af kernelæder, faldskærmsliner, ædle metaller og - efter ønske - ædelsten.

Hvor Charlotte Tijhuis' smykkeunivers er gennemført feminint, og Karinas solide håndværk ikke umiddelbart leder tankerne hen på smykker, har de to håndværkere ikke desto mindre fundet sammen i 'Point North'-projektet, der forener de to kvinders meget forskellige håndværk, materialer og personlige stil.

Produktudviklingen har taget et par år, og projektet har været lagt på hylden i perioder og er taget frem igen for at finpudse detaljer:

"Vores armbånd står nu helt skarpt og enkelt, og det enkle er altid det sværeste at lave. Produktudviklingen har i høj grad handlet om at gøre armbåndet både råt og elegant, og vi har brugt meget tid på at finpudse de håndværksmæssige detaljer, som vi begge er rigtigt stolte af - og samtidig give plads til kundernes helt individuelle ønsker, som ædelsten, symbolik eller navne i indgraveringen," forklarer guldsmed Charlotte Tijhuis i en pressemeddelelse.

Kompasrose som symbol Armbåndene består af håndsyede remme af kernelæder, der lukkes med en løkke af faldskærmsline og en lås af sølv eller guld. På låsen er der indgraveret en kompasrose som standard - et symbol, der betyder meget for Charlottes mand Martijn, der har været en vigtig sparringspartner i udviklingsprocessen. For Karina og Charlotte blev kompasrosen symbolet, der fik det hele til at gå op i en højere enhed, da de mener, det både er maskulint med reference til det maritime, og det også rummer en spirituel reference til at finde hjem.

Tidløst udtryk Navnet 'Point North' kom helt af sig selv, da de to håndværkere også ønskede en reference til deres nordiske identitet og udtryk.

"Vi har gået efter at lave et smykke til mænd, for der er så mange til kvinder. Det lyder måske enkelt nok, men vi har haft lange og mange samtaler om, hvad det indebærer. Vi er med tiden kommet frem til, at det skulle være tidløst, i udtryk være i familie med et smukt ur, og så skulle det være enormt stærkt. Det er for eksempel derfor, vi bruger faldskærmsline til en lille løkke. Vi synes, vi er kommet i land med at skabe et maskulint smykke, der er håndværksmæssigt udfordrende, og som vi kan se os begge to i," fortæller Karina Sørensen.

Point North-armbåndet kan bestilles i begge værksteder, når de åbner igen, hvor de to også kan hjælpe med tilpasning af størrelse og imødekomme individuelle ønsker.

