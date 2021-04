Guider til Nationalpark Kongernes Nordsjælland får ekstra undervisning. Foto: Sarah Green, VisitNordsjælland.

Guider skal vise vejen frem i Nationalparken

Guider skal på skolebænken for at hjælpe turister bedre

Hillerød - 01. april 2021 kl. 16:17 Kontakt redaktionen

Specialiseret viden om Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal tiltrække turisterne. Derfor skal parkens guider på 'skolebænken'.

"Nøglen til at formidle historien og sikre, at den kommer ensartet ud, skal blandt andet findes hos turistguiderne. Derfor har VisitNordsjælland taget initiativ til at hjælpe guiderne med at blive klædt på med specialiseret viden. Målet er at skabe synergi og samarbejde mellem guiderne og de mange turistaktører - både de store og de små - og få de mange oplevelser kombineret og præsenteret i sammenhæng over for turisterne," skriver VisitNordsjælland i en pressemeddelelse.

Video-møde Guiderne har blandt andet i den seneste tid været i kontakt med flere turistattraktioner i Nordsjælland og på den måde fået ny viden, som de kan bruge i deres arbejde.

"Tidligere på måneden inviterede VisitNordsjælland derfor 17 attraktioner og besøgssteder i og omkring Nationalparken til at være værter ved et "åbent hus" på videokonferencesystemet Zoom. Her mødtes guiderne online med både de større attraktioner som Frederiksborg Slot og Louisiana og mindre aktører som Esrum-Tisvildevejen og Naturlejren i Auderød. I virtuelle rum kunne guiderne komme "forbi" for at høre oplevelsesstederne præsentere deres fortællinger og få mere viden om Nationalparken," står der i pressemeddelelsen

"Vigtig nøgle" "Guiderne er en vigtig nøgle til at binde fortællingerne, turistaktørerne og oplevelsesstederne i og omkring Nationalparken sammen. Selvom turismen har ændret karakter i kølvandet på Covid-19, så vil guiderne også fremover være en vigtig brik for at nå danske målgrupper og de internationale turister, når de kommer tilbage," fortæller Anne-Marie von Vultejus, forretningsudvikler hos VisitNordsjælland.

I alt deltog 120 turistaktører og guider. Selvom mødeformen var ny for flere, blev der netværket på kryds og tværs, og nye samarbejder mellem turistaktørerne og guiderne er allerede opstået.

