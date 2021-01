Gry Brix er direktør på Værftets Madmarked i Helsingør. Nu skal hun også være med til at gøre Hillerød Madmarked til en succes. Foto: Thomas Elong

Send til din ven. X Artiklen: Gry bliver direktør for nyt madmarked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gry bliver direktør for nyt madmarked

Gry Brix bliver direktør i Hillerød Madmarked. Hun har mange års erfaringer med lignende marked i Helsingør

Hillerød - 01. januar 2021 kl. 08:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Al begyndelse kan være svær, og for at gøre starten på Hillerød Madmarked så gnidningsfri som muligt har bestyrelsen hentet ekspertise i Helsingør.

Gry Brix, der er direktør i Væftets Madmarked i Helsingør, skal fremover også være direktør i Hillerød Madmarked. En opgave hun ser frem til at varetage.

"Jeg er utrolig glad for at være med på holdet, og jeg synes, jeg kommer med nogle erfaringer, som kan sende Hillerød Madmarked godt fra start," fortæller hun.

Færre begynderfejl Det er blandt andet de typiske begynderfejl, som hun skal være med til at forhindre. Blandt andet vil hun være medtil at sikre de rette åbningstider, at indretningen er lavet smartest muligt, og at der er den rette ventilation, så der dufter lige tilpas af mad, forklarer hun.

"Da vi åbnede i Helsingør var der nogle ting, som vi gjorde forkert i starten. Blandt andet var ventilationen ikke god nok, så der lugtede for meget af med. Det var ikke rart for nogle," fortæller hun.

Gry Brix' opgave bliver også at hjælpe bestyrelsen med at finde det rette personale og en dagligleder, der kan stå for driften og for at bevare overblikket i madmarkedets åbningstid. Derudover skal hun hjælpe med at indrette madmarkedet, så det passer til byen og dens identitet.

"Det er vigtigt, at madmarkedet passer ind i byen, hvis det skal blive en succes, og da alle byer er forskellige, skal vi nu finde ud af, hvordan vi skal gøre det her," siger hun og tilføjer, at det skal være i tråd med Frederiksborg Slot, som er en stor del af Hillerøds identitet.

En glad bestyrelse Også bestyrelsen glæder sig over det nye samarbejde. Her er man sikker på, at Gry Brix med sine erfaringer og viden er den helt rette spiller at have fået med på holdet.

"Hun kender til udfordringerne og fordelene, og så kan hun bare drive et madmarked. Det kan vi jo se, når vi kigger til Helsingør," lyder det fra bestyrelsesmedlem Thomas Elong.

Gry Brix arbejder i øjeblikket intensivt med det nye madmarked, mens Værftets Madmarked er lukket ned i Helsingør på grund af de seneste coronarestriktioner. Tanken er, at hun på sigt trækker sig mere ud af den daglige drift, så hendes kræfter fordeles ligeligt mellem Værftets Madmarked og Hillerød Madmarked.

Hillerød Madmarked skal efter planen slå dørene op i BabySams gamle lokale i Slangerupgade den 28. marts 2021.

relaterede artikler

Hillerød får street food-marked 07. oktober 2020 kl. 06:00