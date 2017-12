Grusgravssagen: Stop så beskyldninger om lovbrud

SCT Transport, som ejer Tulstrup Sten & Grus, der driver en grusgrav i Nejede, er ved at være træt af at høre om, hvad naboer og politikere mener om grusgraven. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er dybt injurierende beskyldninger, og det er vi trætte af at høre på. Hvis de fortsætter, er vi nødt til at forholde os til, hvad vores retsstilling er. Sådan ubegrundede beskyldninger vil vi ikke finde os i, siger Christian Bødker-Petersen, som er direktør i SCT Transport.

SCT har netop fået tilladelse til at etablere en ny grusgrav nær den eksisterende - en tilladelse, der møder massiv modstand fra lokalområdet. Men Christian Bødker-Petersen har svært ved at forstå naboernes modstand, eftersom området har været udlagt til råstofgravning siden 1980'erne.

- Det er mystisk, at det kommer som en så stor overraskelse for folk. Vi købte jorden i 2013, hvor det var til salg, så det kunne alle andre også have købt. Det undrer os meget, at det kommer som et så stort chok for alle, siger han og fortsætter: