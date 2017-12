Grusgravsagen: Kommune sender brev

Politikerne i Hillerøds økonomiudvalg blev onsdag enige om, at Hillerød skal sende til brev til Region Hovedstaden, med Hillerød Kommunes holdninger til, at Region Hovedstaden har givet Tulstrup Sten & Grus tilladelse til at etablere en grusgrav på Nejedevej 22-24. Det sker efter socialdemokraternes udmelding om, at Hillerød Kommune skal lægge maksimalt pres på for at få standset den nye grusgrav.