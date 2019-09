Foto: Allan Nørregaard

Grusgrav lukker butikken

Hillerød - 03. september 2019 kl. 07:30 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tulstrup Sten & Grus (TSG) har lukket sin materialebutik i Tulstrup Grusgrav ved Hillerød - der er blevet udsolgt af byggematerialer, både gravet lokalt og kørt til udefra, oplyser Christian Bødker, direktør i SCT, der ejer TSG.

- Vi er færdige med at sælge, og lageret er solgt, siger han.

Lukningen kommer samtidig med, at Hillerød Kommune er på vej med et påbud om ophør af direkte videresalg af alle importerede materialer fra materialebutikken.

I 2017 fik TSG afslag på en ansøgning om at sælge importerede materialer fra grusgraven, som rågrus, vejgrus, kampesten, muld og spagnum, og virksomheden fik et påbud om, at den eksisterende butik skulle tømmes for importerede materialer. Kommunen valgte dengang ikke at give TSG en frist for at tømme butikken, da det ville give massiv trafik i området, men TSG fik altså forbud mod at tilføre flere materialer.

Men ifølge Louise Colding Sørensen (S), formand for Natur, Miljø- og Klimaudvalget, er det sket.

- Vi får dessiner og har gjort egne observationer om, at der stadig køres til pladsen. I hvert fald bliver der ved med at være varer på grunden. Vi kan ikke se, at der forsvinder noget, siger hun.

Forvaltningen har ført jævnlige tilsyn med grusgraven, og det har vist, at der af hensyn til pladsens drift bliver flyttet rundt på materialerne. Forvaltningen skriver i en indstilling til politikerne, at det gør forvaltningens opgave med at kontrollere tømningen af pladsen umulig.

- De flytter rundt på bunkerne. Vi kan godt se, de er nødt til at rydde op, men det gør, at forvaltningen ikke har kunnet se, hvad der foregår derude, og om de overholder det, vi har pålagt dem. Og vores tålmodighed er slut nu. Vi kan ikke i kommunen påvirke, om de må grave efter råstoffer. Men vi kan sige, at vi vil ikke have, at de sælger de ting, der ikke hører til der, siger Louise Colding Sørensen, som sammen med udvalget i dag skal komme med en indstilling om påbuddet til arkitektur-, byplan- og trafikudvalget, som i morgen skal tage stilling til, om påbuddet skal gives til TSG med virkning fra 1. februar 2020.

- Jeg regner med, at de følger vores indstilling, siger hun.

I mellemtiden har TSG lukket butikken pr. 1. september. Men det ænder ikke noget, mener Louise Colding Sørensen.

- Det er fint, hvis de lukker nu. Det er rigtigt godt. Men under alle omstændigheder vil jeg gerne have, at udvalger beslutter, at det er slut. Vi er nødt til at holde fast i, at nu er det slut, siger hun, som håber, at der nu kommer mere ro og fred til grusgravens naboer.

- Om ikke andet må man formode, at der bliver en væsentlig nedgang i lastbilerne derude, siger hun.

Hos SCT tager man udsigten til et nyt påbud fra Hillerød Kommune ganske rolige.

- Aktiviteterne er jo afviklet, så det ændrer ikke det store, siger han.

Lige nu bliver der heller ikke gravet efter råstoffer i Tulstrup Grusgrav, men Christian Bødker regner med at der kommer gang i arbejdet igen.

- På et tidspunkt får vi en ny gravetilladelse, og så starter vi grusgravning op igen, siger han.

TSG vil både grave videre i den eksisterende grusgrav og etablere en ny grusgrav på adressen Nejedevej 22-24. I 2017 gav Region Hovedstaden gravetilladelse til den nye grusgrav. Natur- og Miljøklagenævnet er i øjeblikket ved at behandle en række klager over tilladelsen. Afgørelserne forventes at komme i 2020.

TSG planlægger ikke at åbne materialebutik i den nye grusgrav men i stedet etablere salg fra SCT's nye virksomhed i Farremosen ved Allerød, oplyser Christian Bødker.