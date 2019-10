Blandt skeletter har Museum Nordsjælland lavet et »selfie spot« for de, som gerne vil tage et uhyggeligt selvportræt blandt de grumme skæbner, museet udstiller. Foto: Allan Nørregaard

Grumme skæbner vises frem i mørket

Hillerød - 31. oktober 2019 kl. 09:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skeletter, kirurgiske instrumenter, mordvåben og en strandvasker er blandt de grusomme genstande, som fra i dag kan opleves på Elværket. I anledning af Halloween slår Museum Nordsjælland nemlig dørene op til den nye særudstilling »Grumme skæbner«, hvor museumsgæsterne kan få indblik i nogle af Nordsjællands armeste skæbner, og hvordan de kom af dage.

Blandt andet kan man opleve moseliget fra Gadevang, der til daglig er udstillet på Nationalmuseet. Manden, der anslås til at være blevet mellem 30 og 40 år gammel, har været død i 2000 år, og i udstillingen kan man læse museets bud på, hvad der er hændt ham.

- Vi fortæller, hvad der kan være sket, så folk får en idé om det, fremfor at vi bare siger, jamen det er en mand, som har været død i 2000 år, og han blev gravet ned i en mose. Vi kommer med vores bud på, hvad der kan være sket og giver på den måde et indblik i den tid, han er død på, fortæller Esben Aarsleff, der er arkæologisk chef hos Museum Nordsjælland, og fortsætter:

Moseliget fra Gadevang er til daglig udstillet på

Nationalmuseet. Moseliget kan nu ses på Elværket,

hvor man også kan blive klogere på moseligets

historie. Foto: Allan Nørregaard



- Han er fundet under 2. verdenskrig, og først blev politiet involveret, men det viste sig hurtigt, at der var tale om en ældre sag. Manden overlevede en operation i hovedet, men endte alligevel med at blive ofret i mosen.

Mørke skaber stemning Publikum oplever udstillingen i mørke, bevæbnet med lommelygter. Samtidig har Museum Nordsjælland skabt en lyskulisse, som skal få museets gæster i den helt rette stemning.

- Det er klart virkemidler, vi bruger, til at hjælpe med at skabe den rette stemning. Det skaber en lidt mere fortættet stemning, når man går rundt i mørke, og man fokuserer lidt mere, end når man ser det i fuldt lys. Sanserne er lidt mere vågne, siger Esben Aarsleff, inden han fortæller videre om en anden ting man kan forsøge sig med på museet under udstillingen.

På udstillingen kan man også se kranier med

svære økse- og sværdskæder og selv se og

løfte et mordvåben. Foto: Allan Nørregaard



- Her har vi en skindød liggende, og han ligger og kradser for at komme ud af kisten efter at være blevet levende begravet. Vi viser også nogle af de ting, man har brugt til at teste, om folk var døde, og så er der muligheden for at kravle ned i en kiste og lukke låget. Der har faktisk været lidt rift om den, for den er meget rar at ligge i, men det giver en dejlig klaustrofobisk fornemmelse af lukke låget, fortæller Esben Aarsleff.

Skruer op til Halloween Udstillingen er planlagt, så den åbner på dagen for Halloween. Og på åbningsdagen skruer museet ekstra op for både gys og gru mellem klokken 16 og klokken 20. Herudover vil man kunne se og prøve at løfte mordvåben, den engelske strandvasker, der for 200 år siden blev fundet på stranden ved Skt. Helene Kilde, dobbeltgraven fra Nivå og »loose human bones«.

- Det er løse menneskedele, som har ligget rundt omkring på bopladser og affaldslagre. Det viser, at der har været et menneskesyn, hvor menneskedele godt kunne ligge og flyde i affaldet, siger Esben Aarsleff og åbner låget på en stor skraldespand, der står i udstillingen.

Strandvaskeren fra Skt. Helene Kilde blev fundet

sådan - uden hoved og med en sten henover

kroppen. På Elværket udgøres strandvaskeren

dog at plasticknogler, så publikum kan røre ved

skelettet. Foto: Allan Nørregaard



- Det ville jo svare til, at man kiggede ned i sådan en skraldespand, og der ligger et menneske dernede og flyder. Det er jo uhørt i dag, siger han.

Selvom udstillingen er grusom og fuld af gys, håber museet på, at børn såvel som voksne vil finde udstillingen underholdende.

I dag, hvor det er Halloween, skruer Elværket

lidt op for uhyggen, når udstillingen åbner.

Foto: Allan Nørregaard



- Vi håber, at børn vil synes, det er sjovt, og især børn med forældre vil være oplagt. Selvom vi selvfølgelig godt kan lide at lave noget gøgl og nogle gags, men der skal også være en klangbund, hvor der er en faglighed i det. Det skal ikke bare være plasticskeletter og fis og ballade det hele, og derfor har vi udvalg 8-10 stykker, som vi kan bevise, og som vi ved, er rimelig hårde og samtidig rimelig forståelige grumme skæbner, siger Esben Aarsleff.

Udstillingen åbner i dag klokken 15, hvor borgmester Kirsten Jensen (S) åbner udstillingen. Fra klokken 16 til 20 fejrer museet Halloween, hvor udstillingen er udsmykket med endnu flere døde mennesker, afhuggede lemmer, græskarhoveder og meget andet. Herefter er udstillingen åben hver onsdag klokken 16 til 20 og fredag-søndag klokken 11-16.

Esben Aarsleff ved dobbeltgraven fra Nivå.

Manden i graven har et stort brud på

lårbensknoglen, har været halt og er formentlig

død kort tid efter kvinden, som ligeledes

ligger i dobbeltgraven. Foto: Allan Nørregaard