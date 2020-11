På Grønnevang Skole glæder man sig til at få et nyt fysik-kemilokale på skolens afdeling Østervang. Arkivfoto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Grønnevang Skole kan få længe ventet fysiklokale

Hillerød - 18. november 2020 kl. 09:08 Af Anna Törnqvist Jensen og Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

I dag må eleverne på Grønnevang Skole, afd. Østervang, i nogle tilfælde ud på en længere vandretur, inden fysiktimen kan gå i gang. Længe har skolen nemlig efterspurgt et fysik-kemilokale, fordi der ikke er plads nok til alle skolens elever i de nuværende lokaler. Nu vil Hillerød Kommune gøre noget ved lokalemanglen, og Økonomiudvalget skal i dag give tilladelse til at sætte tre millioner kroner af til et nyt fysik-kemilokale på skolen.

- Da Skanseskolen og Kulsvierskolen blev lagt sammen, var der kun et fysiklokale på Østervang-afdelingen. Men alle udskolingselever går på Østervang, så der var ikke kapacitet nok til at have fysik. Det har betydet, at noget af undervisningen ikke bliver afholdt i et fysiklokale, men et almindeligt lokale. Eleverne har været nødt til at tage frem og tilbage til Jespervej for at være i fysiklokalet der, men det er heller ikke jordens mest opdaterede lokale. Det har taget meget tid, for det tager 12 minutter at gå mellem afdelingerne, så det har kun været, hvis der har været en dobbelttime i fysik, fortæller Anja Athar, der er distriktsskoleleder på Grønnevang Skole.

Selvom borgmester Kirsten Jensen (S) medgiver, at et nyt fysik-kemilokale har stået højt på skolens ønskeliste længe, er det ikke det, der er baggrunden for, at kommunen nu vil lave et nyt lokale på Grønnevang Skole. Det skyldes derimod situationen på skolens afdeling på Jespervej, der er ramt af skimmelsvamp og PCB. Det er tidligere blevet anslået, at det vil koste over 50 millioner kroner at rense skolen for svamp og PCB, og lige nu er der lokaler på skolen, som er lukket. Det giver problemer med at få pladsen til at gå op.

- Nu kan vi få løst nogle lokaleproblemer på skolen, hvis vi laver et fysiklokale der, hvor de store børn går. Så i virkeligheden har det aktuelle problem skubbet os i retning af, at Grønnevang Skole også kan få et nyt fysiklokale, siger Kirsten Jensen, der ikke er i tvivl om, at et nyt lokale vil styrke skolen.

- Det bliver rigtig fint, og det vil kun styrke skolen at få et ekstra fysiklokale. Det er generelt meget efterspurgt, at vi har gode fysik-kemi forhold for de store elever, siger hun.

Anja Athar har også armene i vejret.

- Vi er kisteglade. Det kommer til at betyde noget i forhold til at højne faget. Derudover har vi gjort en ekstraordinær indsats for at højne resultaterne i fysik ved at laver delehold, så det kun er en halv klasse, der undervises i både dansk og fysik, og forrige år var resultaterne steget markant. Når vi så får et nyt lokale, så bliver det endnu bedre, siger hun.

